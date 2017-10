O deputată britanică anti-Brexit, ameninţată pe Twitter că îi vor fi ucişi copiii şi nepoţii

O deputată britanică anti-Brexit, amenințată pe Twitter că îi vor fi uciși copiii și nepoții

Ştire online publicată Joi, 23 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Deputata britanică Yvette Cooper, membră a Partidului Laburist, a primit un mesaj pe contul său de Twitter în care era amenințată că îi vor fi uciși copiii și nepoții, ca urmare a campaniei făcute de aceasta în favoarea „Remain” (rămânerea Marii Britanii în UE), informează The Independent și EFE.Cooper a reclamat la poliție conținutul unui Tweet, postat marți pe contul său, care includea următorul mesaj: „Bună, Yvette, am primit de cinci ori mailurile tale de propagandă (în favoarea rămânerii Marii Britanie în Uniunea Europeană). Te rog încetează sau îți voi omorî copiii și nepoții”.Incidentul intervine la puține zile după ce un bărbat cu presupuse probleme psihice și legături cu extrema dreaptă, Thomas Mair, în vârstă de 52 de ani, a ucis-o cu brutalitate cu lovituri de cuțit și gloanțe săptămâna trecută pe Jo Cox, și ea membră a Partidului Laburist, în circumscripția electorală a acesteia din nordul Angliei.Cooper, deputată în circumscripția Normanton, Pontefract and Castleford, a retransmis mesajul pe pagina sa de Twitter, adăugând următoarele cuvinte: „Mi-a venit acest mesaj azi pentru că pledez în favoarea Remain. Asta trebuie să înceteze”.