O casă din centrul Constanţei, construită de Anghel Saligny, lăsată în paragină

O casă din centrul Constanței, construită de Anghel Saligny, lăsată în paragină

În prezent, una dintre candidatele la demolare este impresionanta clădire a fostei Alianțe Franceze, de pe Bulevardul Ferdinand nr. 78. Imobilul a fost retrocedat proprietarilor în 2006, care au vândut-o în 2007. Noul proprietar conștientizează că imobilul se degradează, însă dă vina pe hoții care intră și fură tot. Deși ar dori să investească, nu poate obține credit de la bancă și presupune că va ajunge să o demoleze. Nu exclude ca după aceea să construiască un hotel sau un restaurant. Până în anul 2006, în clădirea de pe strada Ferdinand nr. 78 își aveau sediul Alianța Franceză și o grădiniță. Pentru că imobilul a fost retrocedat, atât grădinița, cât și Alianța Franceză au fost nevoite să-și mute sediul. Irina Pânzariu, șef serviciul juridic în cadrul Primăriei Constanța, ne-a spus că imobilul a fost retrocedat proprietarilor Maria Constanța Panaitide și Felicia Stoenescu. În prezent, în clădire nu mai există nimic, nici dușumea, nici geamuri, uși, țevi, nimic. Tot ce a putut fi furat a dispărut, chiar sub ochii polițiștilor de la Secția III. Până și fasungurile din panoul electric au zburat. Imobilul, situat într-o zonă centrală, arată la fel de jalnic precum multe alte clădiri de patrimoniu din zona peninsulară. Vecinul de alături, de la numărul 76, ne-a spus că a auzit că proprietarul ar plăti romii de prin împrejurimi să strice clădirea: „Lumea vorbește că proprietarul plătește țiganii să fure din clădire. Vrea să facă un hotel. M-a întrebat și pe mine dacă vreau să vând”. „Ni se rupe sufletul când vedem în ce stadiu de degradare au lăsat clădirea!“ Ileana Meheleanu, președintele Alianței Franceze, ne-a spus că în februarie 2006, printr-o hârtie primită de la moștenitori, erau anunțați că trebuie să părăsească sediul, întrucât imobilul a fost retrocedat. „În două săptămâni am fost somați să părăsim clădirea sau să acceptăm o chirie enorm de mare. Făcusem multe îmbunătățiri, dar am plecat fără să luăm nimic cu noi. Nici nu mai vrem să trecem pe acolo, că ni se rupe sufletul când vedem în ce stadiu de degradare au lăsat clădirea. Am primit hârtie și de la primărie, prin care eram anunțați de retrocedare”, a completat Ileana Meheleanu. Cu foarte multă durere în suflet ne-a vorbit și Aneta Pușcașu, directorul Alianței Franceze: „Clădirea este de la începutul secolului și se pare că a fost construită de Anghel Saligny. Prin 1993 a venit proprietarul în vizită la noi, Sterie Dalla. El era armator grec. Plângea, era impresionat de cum am renovat clădirea, de revederea locurilor unde a copilărit, era fericit că imobilul are o destinație pe măsură. Era în vârstă, cred că avea peste 80 de ani. Venise cu soția”, ne-a povestit Aneta Pușcașu. Lucrurile au fost liniștite până în anul 2006, când proprietarii Maria Panaitide și Felicia Stoenescu au trimis, prin intermediul lui Daniel Silviu Udrescu, mandatar, o adresă prin care a adus la cunoștință Alianței Franceze că, în baza legii 10/2001, imobilul a fost pus în posesia moștenitorilor. „Vă informăm că intenția noastră este să închiriem vila și să vă facem o propunere să vă prelungiți contractul de închiriere. Contravaloarea chiriei va fi de 20 euro pe metrul pătrat, pe minim cinci ani”, scria în adresa trimisă de proprietari Alianței Franceze, pe data de 14 februarie 2006. Ministrul de Externe francez a oferit proprietarilor o clădire similară în Franța Directorul Alianței Franceze ne-a povestit că au fost investite sume enorme, mai ales după inundațiile din 2000: „Fiecare obiect din clădire l-am refăcut. A fost renovat acoperișul, parchetul, totul. Am curățat toate glasvandurile din cristal original. Toate au fost furate, din păcate. Se spunea «Ați făcut o alianță de cinci stele»”. Reprezentantul francez ne-a mai spus că ei, inițial, câștigaseră procesul și că, mai apoi, ministrul de Externe francez le oferise proprietarilor ceva similar în Franța. „Alianța a fost inaugurată pe bulevardul Ferdinand nr. 78, patru ambasadori au fost acolo, au fost încheiate foarte multe protocoale și acorduri în clădire. Aici au venit și cele două doamne și am stat de vorbă cu ele. Inițial le surâsese ideea ca statul francez să le ofere în Franța o clădire”, a mai spus Aneta Pușcașu. Clădirea, la a treia mână Am luat legătura cu Daniel Silviu Udrescu, însă el are o altă variantă. Cel care le-a reprezentat pe cele două moștenitoare ne-a spus că femeile au vândut proprietatea lui Viorel Done. „Când au primit clădirea, era într-un stadiu avansat de degradare. Degeaba spune Alianța că a investit, că nu a fost așa. E o minciună. Au făcut doar o spoială. Apa curgea prin instalația de termoficare. Noi le propusesem atunci să cumpere clădirea, dar o vroiau pe nimic. Nu au dat curs nici la cumpărare, nici la chirie. E o conjunctură acolo… Nu am găsit înțelegere la Alianță. Din 2001, de când s-a făcut cerere pe legea 10, nu s-a investit niciun ban. Cine spune că a investit minte”, a declarat Daniel Silviu Udrescu. Nu știm care este adevărul, însă putem spune, cu siguranță, că înainte întorceai cu drag capul către clădire și o admirai. Și acum te întorci către clădire, însă o privești cu dezgust, cu teama de a nu se desprinde bucăți. După multe căutări, am reușit să dăm de urmele actualului proprietar al imobilului de pe bulevardul Ferdinand nr. 78, care ne-a spus că este depășit de situație. „Am avut și Zip-ul acolo. Știu că se fură. Au luat tot ce era lemn pentru foc. Mi-au furat și dușumeaua. Am ajuns și în instanță, dar ce să faci unei familii care nu are nimic, decât un copil mic?”, ne-a spus proprietarul. Viorel Done a făcut credit pentru a achiziționa terenul și clădirea și nu mai are bani pentru investiții: „A venit criza și nu mai pot primi credit pentru investiții. Nici nu este patrimoniu, ca să pot accesa fonduri. Sper să mai achit din credite și să pot împrumuta după aceea. Dacă nu, o demolez. Poate o să construiesc un hotel, un restaurant, nu știu nimic acum”. Locul unde au fost semnate zeci de protocoale și acorduri a murit și, cel mai probabil, așa cum a afirmat și proprietarul, acolo se va înălța un hotel, un restaurant, cine mai știe…