Mai multe ştiri online: game of thrones

O bătălie din „Game of Thrones” a fost filmată timp de 55 de nopți consecutive

Ştire online publicată Joi, 12 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Producătorii serialului fantasy al HBO au transmis o scurtă scrisoare de mulțumire pentru toți cei care au lucrat la filmarea acestei bătălii, scrie News.ro.Jonathan Quinlan, asistent de regie, a publicat pe Instagram o fotografie a scrisorii. Ea a fost ulterior ștearsă. „Spune totul. 55 de nopți consecutive, 11 săptămâni, 3 locații. Nu veți mai vedea niciodată ceva asemănător”, a scris el.În biletul de mulțumire se arată: „Când zeci de milioane de oameni din întreaga lume vor urmări acest episod, peste un an, nu vor ști cât de mult ați muncit. Nu le va păsa cât de obosiți ați fost sau cât de greu a fost să lucrați la temperaturi sub limita de îngheț. Vor înțelege doar că urmăresc ceva ce nu a mai fost făcut înainte. Și asta datorită vouă”.Cele șase episoade ale sezonului final al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” vor fi difuzate în 2019.