O bancă a transferat din greşeală 1,5 milioane de dolari într-un cont. Nu-i mai poate recupera

O bancă a transferat din greșeală 1,5 milioane de dolari într-un cont. Nu-i mai poate recupera

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Credit Suisse, una dintre cele mai importante bănci elvețiene, a transferat în mod eronat 1,5 milioane de dolari în contul unui mic fond de investiții, iar acum riscă să nu îi mai poată recupera, deși a înaintat o acțiune juridică în acest sens, scrie New York Times. Credit Suisse a dat în judecată atât fondul de investiții Galbraith Capital Investment Management, cât și pe managerul acestuia, pentru a-și recupera suma transferată din greșeală. În cadrul unei audieri de luna aceasta în cadrul unui tribunal din New York, un judecător a acceptat cererea băncii elvețiene împotriva fondului de investiții, dar nu și împotriva managerului, Joseph B. Galbraith. Contactat de reporteri prin e-mail, Galbraith a catalogat acuzațiile aduse de Credit Suisse "ridicole și aberante". Locația actuală a lui Galbraith rămâne însă necunoscută, însă se pare că managerul de 42 de ani, care a renunțat în 2011 la cetățenia americană, ar locui împreună cu soția sa în Europa, cel mai probabil la Monaco, conform unor surse apropiate acestuia. Mai multe pe zf.ro