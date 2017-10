Zilele Școlii „Dan Barbilian” din Constanța

O aniversare eco-matematică

Dan Barbilian, mentorul acestei școli, născut pe 19 martie 1895, a fost un celebru matematician român. În fiecare an, cadrele didactice și elevii acestei școli, prin manifestările artistice și competițiile pe care le organizează, omagiază personalitatea acestui mare om de cultură și știință. Anul acesta, manifestările au amprenta ECO-Școală, titlu de INTERNAȚIONAL ECO-SCHOOLS obținut de această școală de la Fee în 27 octombrie 2007, sloganul adoptat fiind „Sunt ecologist, iau atitudine, mă implic”. Manifestările au debutat din 25 februarie, cu concursul de matematică pentru clasele V-VIII „Prin competiție, spre noi performanțe”. Acest concurs, care se desfășoară anual, face parte din proiectul cu același nume, care are ca parteneri Liceul „Ovidius”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Școala cu clasele I-VIII „Ferdinand”, Școala cu clasele I-VIII „B.P. Hașdeu”, Școala cu clasele I-VIII nr. 8, Școala cu clasele I-VIII „I.L.Caragiale”, Școala cu clasele I-VIII „I. Jalea”, Școala cu clasele I-VIII nr. 16 și este coordonat de prof. Maria Arventiev. Au participat deja 430 de elevi din care 108 sunt premianți, iar premierea concurenților va avea loc astăzi, în sala de festivități a Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, la ora 10. Un alt concurs, care se desfășoară între 13-15 martie, cu tradiție în Școala „Dan Barbilian” este „Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”. Face parte din proiectul interjudețean cu același nume, coordonat de inst. Ecaterina Rupesac. Partenerii de anul acesta sunt: Școala cu clasele I-VIII nr. 8, Școala cu clasele I-VIII nr. 37, Grup Școlar Eforie Sud, Grup Școlar Eforie Nord, Grup Școlar Mihail Kogălniceanu, Cambridge School, școli din București, Focșani și Sighișoara. Concursul are secțiuni de grafică, afișe publicitare, povestiri ilustrate și este dedicat elevilor din clasele I-VI. Participă 380 de elevi care vor primi numeroase premii, ca în fiecare an. Anul acesta, în perioada 17-19 martie, se desfășoară o nouă rundă de competiții în proiectul educațional „Anotimpurile prieteniei”. Acest proiect are ca parteneri Liceul „Ovidius”, Liceul de Informatică, Liceul „Lucian Blaga”, Școala cu clasele I-VIII „Gh. Țițeica”.