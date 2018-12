O americancă dă în judecată Hilton pentru 100 mil. dolari, după ce ar fi fost filmată în duș







Femeia, care a cerut să rămână anonimă, spune că un angajat de la hotelul Hampton Inn & Suites, din Albany, New York, a folosit o cameră ascunsă pentru a o filma în duș, în vara anului 2015. La începutul acestui an, bărbatul ar fi încercat să o șantajeze, amenințând-o că va publica imaginile.







„A fost ca și când m-ar fi lovit un camion, m-a dat complet peste cap totul. Nu aveam nici cea mai mică idee când a fost făcut clipul sau de către cine. Nu îl cunoșteam pe tipul respectiv și singurul lucru la care puteam să mă gândesc era că gata, viața mea e terminată”, a declarat femeia pentru „Good Morning America”.



Ea susține că videoclipul respectiv a fost încărcat pe un site de pornografie, apoi ea a primit link-ul pe e-mail. „Am intrat pe link și m-am văzut pe mine, în baie, făcând duș. Am început să țip”, spune ea.



Femeia spune că în aceeași zi a primit un al doilea e-mail, în care era amenințată că videoclipul respectiv va fi făcut public pentru toată lumea, inclusiv cu numele ei și locul în care lucrează.



În schimb, șantajistul i-a cerut să îi trimită mai multe imagini cu ea dezbrăcată. Când femeia nu i-a răspuns, bărbatul a trimis clipul mai multor colegi ai femeii, apoi i-a cerut 2.000 de dolari pe loc și alți 1.000 de dolari în fiecare lună, timp de un an.



Până când femeia a deschis procesul, clipul a fost publicat pe zeci de site-uri pornografice, alături de numele ei întreg. „Este sadic să faci așa ceva. Încearcă să mă terorizeze pentru a-i trimite poze sau bani. A făcut asta astfel încât de fiecare dată când cineva îmi caută numele pe Google să vadă imaginile acelea”, spune ea.



Cum persoana care o amenință nu a fost încă identificată cu exactitate, americanca a decis să dea în judecată lanțul hotelier Hilton, de care aparține hotelul la care a fost cazată, și cere daune morale, acuzând compania de neglijență.



Avocatul ei susține că mai există o persoană care a fost filmată la duș, în aceeași cameră de hotel. „Avem dovezi că mai există cel puțin un al doilea clip. Credem că există mai mulți clienți ai hotelului în această situație”, a spus acesta.



Hilton a declarat că va colabora cu autoritățile pentru a identifica persoana responsabilă.



Între timp, victima încearcă să interzică difuzarea clipului pe numeroasele site-uri pe care a apărut. „Cred că cea mai dificilă conversație pe care am avut-o despre asta a fost cu tata, când am încercat să îi explic cum au apărut clipuri cu mine pe site-uri porno. Nu știu dacă îmi voi reveni vreodată din asta”, adaugă femeia.







sursa: www.digi24.ro