O americancă a luat tifos după ce a dus la gunoi un şobolan mort

Pe moment nu e clar câte persoane din cartierul în care trăieşte Holzmann au contractat boala sau cum s-a răspândit aceasta. Potrivit site-uli Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), deşi unele cazuri rare de tifos pot fi persistente, boala poate fi tratată uşor cu o rundă de antibiotice, dacă este detectată din timp.





O americancă a declarat că a contractat tifos după ce a dus la gunoi un şobolan mort găsit în curtea sa. Femeia a aflat ulterior că şi un vecin se infectase. Margaret Holzmann din Monrovia (California) a crezut iniţial că are COVID-19 când a început să se simtă rău, însă după un test negativ şi dureri de cap, însoţite de febră, timp de mai multe săptămâni, s-a întors la doctor, în căutare de răspunsuri. „Medicul m-a întrebat dacă am intrat în contact cu vreun animal sălbatic”, a povestit Holzmann pentru KTLA-TV Channel 5. „M-am gândit: Nu, nu chiar, apoi mi-am amintit, oh, a fost şobolanul acela!" Şobolanul mort găsit în curtea ei fusese infestat cu purici care purtau tifos, o boală bacteriană transmisă adesea de purici şi căpuşe, care provoacă febră, dureri de cap şi erupţii cutanate la câteva săptămâni de la expunere. Holzmann şi-a împărtăşit povestea şi diagnosticul pe aplicaţia NextDoor şi a constatat că nu era singura din zonă care contractase boala. „La două blocuri distanţă, o vecină a povestit că bunicul ei s-a infectat cam în acelaşi timp cu mine după ce făcuse acelaşi lucru: aruncase un şobolan mort de pe proprietatea lor'', a declarat Holzmann.