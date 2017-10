Nunţile romilor - coşmarul vecinilor

Vox populi

Nunțile romilor - coșmarul vecinilor

Nunta rămâne un prag al vieții omului, iar ceremonialul acesteia - specific diverselor zone ale țării, dar și ale lumii - este foarte complex prin formele sale tradiționale, spectacolul fiind de-a dreptul fabulos și de mare bucurie. Tuturor celor care ne-au contactat li se pare normal ca întemeierea unei noi familii să provoace atenție specială din partea apropiaților. La fel de firesc li se pare ca și comunitatea să fie implicată indirect (sau pasiv), în acest emoționant moment al vieții, doar nu trăim pe o insulă pustie… Atitudinea pe care au dorit să și-o exprime se referă la dimensiunile pe care le poate atinge ritualul nunții, în mod special la etnia romilor. Piese „celebre“, condimentate cu urări… Diana F., 38 ani, zona Coiciu, Constanța: „Sincer, chiar nu am nimic de împărțit cu familiile de romi vecine, relațiile cu aceștia de-a lungul anilor fiind bune”. Nici nu intenționează să pună la zid dimensiunile unei datini comune cum este nunta. Dacă ar fi fost vorba despre un caz izolat, iarăși ar fi stat în banca ei: „Numai că, în această toamnă, nunțile «în vecini» s-au ținut lanț (iar sezonul nunților este în toi), iar ele durează chiar mai mult decât trei zile și trei nopți… Așa că, nopți de-a rândul, fie că a fost miercuri sau joi, printre cei care au stat cu ochii în tavan în această vară m-am numărat și eu“. Cauza: muzica bubuie incredibil de tare! Se cântă… live, toți cei din zonă fiind obligați să asculte manele și tot felul de melodii „celebre”, presărate cu tot soiul de urări pentru nașul mare, fini și nuntași. „Am vrut să vorbesc cu socrul mare, dar tot el s-a supărat din cauza lipsei noastre de înțelegere. Doar n-o să facă tocmai el rabat de la rigorile datinei, să-l râdă lumea?“. Neintimidați de autorități Ana Hokdan, 49 ani, din Constanța: „Îmi aduc aminte că atunci când m-am mutat la bloc, în urmă cu vreo nouă ani, am dat o petrecere. Cineva m-a reclamat la Poliție și m-am ales cu amendă. Poate că patrulele de poliție îi vizitează și pe romi, dar pleacă mai departe, așa am văzut eu că se poartă. Sau poate că le dă o amendă, dar alaiul nu se lasă intimidat, bombardându-ne cu aceiași decibeli zile și nopți la rând, blocând chiar și străzi, făcând un hai de nedescris. Nici vorbă să putem închide ochii până dimineața. Simt că nu mai fac față la muncă din cauza acumulării oboselii“. Le-a ajuns cuțitul la os… Speranța Popa, 36 ani, Constanța: „În zona Anadalchioi am avut parte de un sezon bogat în nunți. Pentru că nu mai suportam muzica, am sunat la Jandarmerie. A venit cineva la fața locului, aproape două ore s-a făcut liniște, după care muzica a bubuit și mai tare. Ce-i de făcut, că nu mai rezistăm și la acest stres?“. N.R. De la Jandarmerie ni s-a spus că acest subiect le provoacă multă durere de cap, pentru că nici atenționările verbale, nici amenzile primite nu-i impresionează pe romi în aceste momente. Sub pretextul că așa le cere datina, ei angajează la nunți un întreg arsenal de instru-mente muzicale și nimeni nu le reproșează acest lucru. Ceea ce li se impută este deranjează prea mult. Tocmai acesta este modulul asupra căruia doresc cititorii noștri să acționeze mai eficient autorită-țile, pentru că toți avem nevoie de odihnă, asigurată și de cadrul legal.