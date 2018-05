Nuntă regală / Ce titluri nobiliare primesc Prințul Harry și Meghan Markle

Sâmbătă, 19 Mai 2018.

Meghan Markle, actrița americană care intră în familia regală britanică, va primi titlul oficial de Ducesa de Sussex, a anunțat anunțat sâmbătă Palatul Kensington. Semnificația cuvântului vine din engleza veche, unde Suthseaxe înseamnă "Saxonia de Sud".Potrivit tradiției, membrii masculini ai familiei regale britanice primesc un titlu nobiliar de la monarhie în yiua nunții lor, scrie The Telegraph.Cum titlul de Duce de Duke of Sussex era vacant, toată lumea a bănuit că aceasta va fi alegerea familiei regale pentru Harry.Meghan Markle. Singurul Duce de Sussex de până acum a fost căsătorit de două ori, dar niciuna dintre căsătorii nu a fost acceptată de tatăl acestuia, George al III-a, ceea ce înseamnă că nunțile au fost în afara legii.Sussex (în engleza veche Suthseaxe = "Saxonia de Sud") a fost unul dintre cele 39 Comitate istorice ale Angliei. Corespunde aproximativ teritoriului fostului Regat Sussex. Datorită dimensiunii importante, încă din 1189 comitatul a fost divizat în două regiuni East Sussex și West Sussex.După căsătoria regală de azi, Meghan Markle se va semna doar cu Meghan, fără nume de familie, la fel cum Harry se semnează doar cu Harry.Nunta Meghan Markle și Prințul Harry După nuntă, Meghan Markle va purta titlul de „Ducesă de Sussex", în timp ce Prințul Harry va fi „Duce de Sussex". De asemenea, referințele la Meghan Markle se vor face sub titulatura de „Alteța sa Regală", odată ce va intra în familia Regală a Marii Britanii.