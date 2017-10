Numirea lui Obama – în direct la HBO

Sâmbătă, 17 Ianuarie 2009.

Evenimentul „WE ARE ONE: CONCERT ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI ALES BARACK OBAMA”, care va avea loc la THE LINCOLN MEMORIAL, prilejuit de numirea în funcție a Președintelui SUA, va fi difuzat în direct și în exclusivitate în rețelele HBO din lumea întreagă. Evenimentul va fi difuzat la HBO România duminică, 18 ianuarie, de la ora 21.30. Această transmisiune specială îl va avea ca producător executiv pe George Stevens, Jr. („The Kennedy Center Honors”) și va fi produs de Don Mischer (Olympic ceremonies) și Michael Stevens („The American Film Institute Salutes”), care este de asemenea scenaristul acestui eveniment. Producția poartă marca Stevens Company în asociere cu Don Mischer Productions. Iată o parte din vedetele care își vor face apariția în cadrul acestui eveniment: Beyonce, Mary J. Blige, Bono, Garth Brooks, Sheryl Crow, Renee Fleming, Josh Groban, Herbie Hancock, Heather Headley, John Legend, Jennifer Nettles, John Mellencamp, Usher Raymond IV, Shakira, Bruce Springsteen, James Taylor, will.i.am and Stevie Wonder. Pe parcursul showului, citind pasaje istorice, îi veți regăsi pe Jamie Foxx, Martin Luther King III, Queen Latifah și Denzel Washington. Această a 56-a inaugurare promite să fie cea mai cuprinzătoare din istorie, iar Ceremonia de deschidere face parte dintr-o serie de evenimente de început care reflectă această credință. Sâmbătă, președintele și vice-președintele aleși, împreună cu familiile acestora, vor călători către capitală cu trenul și vor participa în drumul lor la evenimente deschise publicului larg. De asemenea, vor fi însoțiți de un grup de americani obișnuiți, pe care îi vor cunoaște în drumul lor către Casa Albă. În data de 19 ianuarie, Martin Luther King, Jr. Day și președintele Obama vor face un jurământ de credință față de țară și poporul lor în fața tuturor americanilor.