Numărul lucrătorilor români și bulgari din Marea Britanie a atins un nivel record

Ştire online publicată Joi, 14 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul lucrătorilor români și bulgari din Marea Britanie a atins un nou nivel record, după ce la începutul anului au fost ridicate toate restricțiile pe piața muncii britanice pentru cetățenii din România și Bulgaria, relatează miercuri The Telegraph.Astfel, datele publicate de Biroul național de statistică din Marea Britanie arată că în această țară erau 153.000 de români și bulgari care lucrau în această țară în al doilea trimestru al acestui an, cu 13.000 mai mulți (sau 9%) față de perioada similară a anului trecut.Potrivit The Telegraph, nu este clar dacă datele statistice publicate miercuri de Biroul național de statistică britanic au fost influențate de evoluțiile normale implicate de sezonul agricol, când imigranți cu slabă calificare pot veni pentru a lucra la fermele din Marea Britanie, scrie Agerpres.