Numărul copiilor diagnosticaţi cu tuberculoză este în creştere

La Constanța

Numărul copiilor diagnosticați cu tuberculoză este în creștere

Sărăcia ne-a îmbolnăvit. Dintre europeni, suntem cei mai loviți de tuberculoză (TBC), arată statisticile Societății Române de Pneumologie. Numai la Constanța, în primele nouă luni ale acestui an, au fost depistate 708 cazuri noi de tuberculoză, după cum ne-a declarat dr. Emanoil Vasiliu, medic primar pneumolog. Statisticile situează Constanța pe locul 5 în România în ceea ce privește numărul cazurilor de TBC. Tuberculoza, cunoscută și sub numele de boala sărăciei, face din ce în ce mai multe victime. Alarmant este că a crescut numărul copiilor diagnosticați cu această boală. În acest an, în nouă luni, au fost înregistrate 42 de cazuri noi de TBC la copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani, fiind înregistrat un indice de 53,1 bolnavi la suta de mii de locuitori. Anul trecut, 37 de copii au fost diagnosticați cu boala sărăciei. „Într-adevăr, sunt mai mulți copii pentru că, în total, la nivel de județ au fost înregistrate mai multe îmbolnăviri la celelalte segmente de vârstă, iar tuberculoza se transmite ușor de la adulți la copii. În cazul lor, TBC-ul se poate vindeca mai ușor, pentru că este TBC primar, localizat la nivelul ganglionilor, nu este TBC deschis, nu se transmite. În cazul adulților, vorbim despre TBC secundar, foarte contagios”, a explicat dr. Vasiliu. În acest an, în județul Constanța au fost diagnosticate cu tuberculoză 708 persoane, fiind înregistrat un indice de 132,1 cazuri la suta de mii de locuitori. Anul trecut, 678 de persoane au fost diagnosticate cu această boală, după cum ne-a declarat dr. Emanoil Vasiliu. În prezent, în evidențele medicilor se află 861 de persoane diagnosticate cu tuberculoză. Medicii spun că mulți pacienți refuză să ia tratamentul. Tocmai de aceea, numărul cazurilor de tuberculoză readmise este în creștere. Anul acesta, au fost înregistrate 177 de cazuri de acest fel. „Rata de abandonare a tratamentului se menține la cote înalte. Noi încercăm să găsim o sursă de finanțare pentru a stimula bolnavii să vină să-și ia tratamentul. Vrem să revenim la vechiul sistem, în care bolnavii primeau bonuri de alimente atunci când veneau să ia tratamentul. Probabil că în trimestrul II al anului viitor vom începe să facem acest lucru”, a declarat dr. Emanoil Vasiliu. Medicul a mai precizat că 10% din cazurile înregistrate sunt multidrog rezistente, ceea ce înseamnă că sunt foarte dificil de tratat. Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă cu evoluție cronică, cauzată de infecția cu bacilul Koch. Netratată sau tratată incorect, boala poate cauza moartea. Cea mai răspândită cale de transmitere a bolii este cea aeriană. Tuberculoza este vindecabilă, însă numai printr-un tratament corect. Dacă acesta nu este respectat întocmai ca durată și ca doze, bacilii din plămâni nu vor fi distruși și există riscul major al reîmbolnăvirilor, cu germeni mai rezistenți.