Număr record de refugiați care au ajuns pe insulele grecești

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 460 de migranți și refugiați au ajuns în 24 de ore pe insulele elene din Turcia, cel mai mare număr din ultimele săptămâni, în pofida unui acord între Uniunea Europeană și Ankara, din luna martie, menit să închidă această rută, relatează Reuters.Autoritatile elene au inregistrat 462 de veniri de luni dimineata pana marti dimineata, fata de 149 in ziua precedenta. Majoritatea migrantilor au ajuns pe insulele Lesbos si Kos, din Marea Egee.Numarul este relativ mic in comparatie cu cel al solicitantilor de azil care incearca sa ajunga in Italia din Africa – circa 6.500 de migranti au fost salvati luni in largul coastei libiene, potrivit Pazei de Coasta italiene – si mult mai mic decat cel cu care s-a confruntat Grecia vara trecuta.Numarul de sosiri zilnice fluctueaza de la cateva sute la cateva zeci, dar arata ca exista totusi un flux constant dinspre Turcia, la cinci luni de la semnarea acordului, scrie News.ro.Bruxelles-ul si Ankara au convenit ca cei care ajung in Grecia fara documente dupa data de 20 martie sa fie trimisi inapoi in Turcia, in cazul in care nu cer azil sau daca cererea lor este respinsa.Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati afirma ca a inregistrat o crestere a numarului de sosiri la finalul lunii august, dar este prea devreme sa spuna daca este vorba de o tendinta sau de un fenomen izolat.Potrivit UNHCR, in medie, circa 100 de oamenu au ajuns in fiecare zi din luna august pe insulele elene, fata de 60 in iulie.