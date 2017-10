„Nu vrem să impresionăm pe nimeni!”

Când, în urmă cu două săptămâni, au aflat despre cumplitul diagnostic al colegului lor, n-au mai pierdut o secundă să-i demonstreze că sunt alături de el și au pornit la acțiune. „N-am vrut să pară o joacă de copii!” Și nu prin deschiderea unui cont la o bancă la care cine știe dacă ajunge cineva sau prin îm-prăștierea de fluturași cu sloganuri impresionante. Mai întâi Vlad Grigore a apelat la cei doi buni prieteni ai lui, Georgiana Enache și Dorian Micu, după care totul părea să meargă ca un mecanism antrenat de un motor alimentat cu mult devotament pentru cauza pe care și-au propus s-o ducă până la capăt. „Am vrut ca totul să fie cât mai profesionist făcut și să nu fie considerată o joacă de copii!”, ne-a mărturisit Vlad, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Nu știm dacă sloganul inițiativei lor a apărut imediat sau odată cu solidaritatea dovedită de colegii din tot liceul, cert este că „Împreună putem face diferența” s-a demonstrat a fi foarte potrivit. Și când afirmăm acest lucru ne referim la sprijinul pe care l-au simțit din toate părțile. Pentru că acești copii mari au bătut la toate ușile convinși că trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a-și ajuta colegul aflat într-un moment de mare cumpănă. Și pentru că în prima zi au reușit să adune 2.000 de euro, pe care i-au depus la biroul contabilitate al colegiului, cu tabel cu semnături, cu sume, cu procese-verbale, atunci au continuat să se mobilizeze. Următorul pas l-a făcut Georgiana Enache, care s-a ocupat minuțios de organizarea unui spectacol la Palatul Copiilor, pe 28 martie, ocazie cu care sala s-a umplut până la refuz. „ROTARACT ne-a ajutat foarte mult, dar și numeroși sponsori, care au suportat costurile imprimării biletelor sau chiar sunetul necesar pentru buna desfășurare a spectacolului”. Și nu se opresc aici Pentru că numai unul dintre medicamentele care trebuie administrate lunar colegului lor costă 5.000 de euro, cei trei buni colegi și-au propus să organizeze, la Sala Sporturilor, un meci de baschet Old Star. Iar toate acestea nu sunt întâmplător legate de sport, colegul lor fiind un sportiv activ și recunoscut, până în urmă cu trei săptămâni, când a aflat năprasnica veste. Pe de altă parte, un alt grup de colegi, elevi ai aceluiași CNMB, s-au mobilizat pentru o altă serie de acțiuni având același scop. Larisa Stoean, organizatoarea concertului umanitar ce l-a avut ca invitat pe Florin Chilian, ne-a declarat că a fost foarte plăcut surprinsă de reacția pe care a avut-o interpretul atunci când i s-a propus să cânte pentru o cauză atât de nobilă. „Din primele două minute de convorbire mi-a spus când este liber, deci când se poate deplasa la Constanța. Și am reușit, astfel, să strângem 130 de milioane lei din vânzarea biletelor, la care s-au adăugat alte 20 milioane lei în urna mobilă”. Datorită lor, colegul e acum la tratament, în Belgrad. Vlad ne povestea că a vorbit la începutul săptămânii cu el la telefon și era foarte fericit să-i simtă pe toți atât de aproape. Și ce poate fi mai frumos decât să simți că aparții și altcuiva decât familiei și că ești mereu în sufletul lor, iar ei fac tot ce le stă în putere. Pentru că, așa cum afirma Dorian Micu, „dacă lumea se poate uni pentru cele mai banale prostii, de ce n-am demonstra că viața unui adolescent contează cel mai mult! Și trebuie să-i dăm o șansă colegului nostru”. În cazul în care isprava acestor elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” vi se pare demnă de luat în seamă, puteți lua legătura cu Georgiana Enache, la telefon 0726/310066.