Vendeta Consiliului Județean Constanța

Nu vă dăm Teatrul de vară Mamaia pentru Festivalul Copiilor!

Cea de-a opta ediție a Festivalului Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor” a ajuns să se desfășoare într-o sală cu aer ventilat și să-și piardă aspectul estival pentru că, așa cum afirma Aurel Manolache, directorul festivalului, Consiliul Județean Constanța a găsit de cuviință să se răzbune din cauza luptei susținute de acest om de cultură pentru restabilirea în drepturi a teatrului „Fantasio”. Spectacolele debutează în această seară, la ora 20,15, și vor constitui cap de afiș, la Casa de cultură, până duminică, 6 iulie, fiind transmise, concomitent, în direct, de TVR1 și TVR Internațional. La secțiunea interpretare sunt programate patru grupe de vârstă, cu copii între 5-7 ani, 8-10 ani, 11-13 ani și adolescenți 14-17 ani. De asemenea, mai există subsecțiunea grupuri mari, cu componenți între 8 și 20 persoane, și grupuri mici, cu componenți de doi până la cinci interpreți. Cei aproximativ 10 copii din fiecare grupă au fost selecționați prima dată într-o fază zonală, au promovat câte trei, după care a urmat o selecție finală, la București, în care din 249 au ajuns 46 la festivalul de la… Constanța. La secțiunea creație, au promovat, în etapa finală, 21 de melodii create special pentru repertoriul copiilor și adolescenților, care au fost selecționate dintr-un număr de 96 de piese prezentate în concurs. Compozitorul Marius Țeicu prezintă o piesă în afara concursului, neputând participa ca membru al juriului la etapa de selecție. În afara spectacolelor propriu-zise de concurs, există o serie de activități conexe, la care participă numeroși copii care n-au mai putut fi prinși în etapa finală. Activitățile se țin la Radio Vacanța, Aqua Magic, Palm Beach și pe scena amplasată pe faleza Cazinoului Mamaia. Duminică, 6 iulie, pe platoul din fața Casei de cultură, începând cu ora 18, este programat un „Târgușor de muzică“, ocazie cu care vor avea loc lansări de albume înregistrate de copii. „Mărul discordiei este Aurel Manolache!” Printre organizatorii acestei manifestări devenită tradițională – Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii și Cultelor, Autoritatea Națională pentru Tineret, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune și Agenția Internațională „Euroconcert” – este trecut pe coperta caietului program și Consiliul Județean Constanța. De ce? Pentru că, în 2001, la „nașterea” acestui festival, printre semnatarii regulamentului de organizare s-a numărat și această instituție, care între timp a devenit stat în stat. La conferința de presă de ieri, intuind întrebarea legată de noul amplasament în care se va desfășura a opta ediție a manifestării naționale, directorul festivalului a afirmat că există două motive: unul subiectiv și unul obiectiv. „La solicitarea noastră făcută cu șase luni în urmă, Consiliul Județean Constanța a răspuns acum două luni că nu poate da Teatrul de vară din Mamaia, întrucât sunt programate alte acțiuni. Dacă aveți curiozitatea să treceți pe-acolo, acum în miez de sezon estival, nu este gata, nu este pregătit, scaunele sunt rupte, cabinele sunt insalubre. Personal, cred că este vorba de o atitudine puțin anormală, nu față de festival, ci față de persoana mea, care împreună cu compozitorul Mitică Lupu suntem inițiatorii acestui festival, înscris ca brand la OSIM, în numele Agenției Internaționale «Euroconcert». Probabil se trage de la faptul că, în urmă cu patru ani, Consiliul Județean a făcut o mare eroare desființând un brand al Constanței care este Teatrul de revistă Fantasio. Justiția română i-a dat câștig de cauză sindicatului din Fantasio, iar în baza hotărârii judecătorești Teatrul Fantasio există, dar Consiliul Județean a răspuns că nu-l obligă nimeni să dea sediu și buget. Având probabil impresia că mărul discordiei este Aurel Manolache, președintele Consiliului Județean are această atitudine subiectivă față de mine. De 24 de ori în scris și telefonic i-am solicitat să stau de vorbă să clarific această situație. Am speranța că lucrurile se vor rezolva în viitor și că nu poate sta în afara acestei manifestări naționale Consiliul Județean, în care mii de copii și părinți își pun mari speranțe. Indiferent de părerile unora sau altora care sunt meschine, acest festival trebuie să dăinuiască”. Cel de-al doilea motiv, obiectiv, pur tehnic, este legat de condițiile meteo și de faptul că s-ar putea, în perioada 3-6 iulie, măcar într-o seară să plouă. Părinții sunt total dezamăgiți! În preambulul conferinței de presă, am luat loc în sala Casei de cultură și am discutat cu câțiva părinți. Care, sub anonimat, ca să nu aibă copiii lor de suferit în concurs, ne-au declarat că sunt foarte surprinși de locația de anul acesta. „Nu se compară nici pe departe cu sala Teatrului de vară din Mamaia”, ne-a declarat o mămică din București. „Am participat și anul trecut, iar atmosfera dintr-o grădină de vară nu suportă comparație cu aerul închis!”. Aer care, am aflat de la directorul Gheorghe Ungureanu, este ventilat de două motoare, pentru că tot Consiliul Județean i-a promis acum câțiva ani o investiție în aer condiționat la sală și nu s-a ținut de cuvânt. Cert este că, dacă Asociația Națională a Caselor de Cultură nu ar fi acceptat cererea organizatorilor și nu le-ar fi oferit această sală, cea de-a opta ediție a Festivalului Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor” n-ar mai fi existat.