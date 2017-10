Duminică, Gerlem revine la Farul după șapte etape de absență

„Nu mi-e frică de Craiova, ea trebuie să se teamă de mine“

Meciul Farul - U Craiova, de duminică, de la Constanța, îi prilejuiește brazilianului Gerlem revenirea în echipă, după ce, lovit de accidentări, nu a mai jucat din etapa a 12-a, în partida de la Urziceni. Accidentarea din acel meci, disputat pe 25 octombrie 2008, l-a împiedicat pe Willian să mai dispute vreun meci până la finele turului Ligii 1, decarul Farului ratând partidele cu FC Brașov (1-1), FC Argeș (0-3), Pandurii (1-1), Gaz Metan (1-0) și CS Otopeni (1-0). Revenirea brazilianului nu s-a produs însă nici în debutul returului, după ce problemele medicale cu care s-a confruntat în cantonamentul din Antalya l-au ținut pe margine și la partidele cu Gloria Buzău (2-0) și Rapid (0-1), meci în care antrenorii au ales, ca o ultimă măsură de precauție, să-l menajeze. Coșmarul lui Gerlem se va încheia însă duminică, în meciul cu U Craiova, echipă căreia, în tur, Willi i-a dat un gol și a centrat pentru autogolul lui Dorel Stoica. „Nu mi-e frică de Craiova, ea trebuie să se teamă de mine. Nu promit că o să dau gol duminică, dar, dacă mi se va ivi ocazia, nu o să iert. Va fi un meci greu, căci U e o formație foarte bună. Îmi place cum joacă. Însă și noi avem mare nevoie de puncte. Craiovenii pot să declare ce vor, că vin să ne bată sau altceva, e treaba lor. Vom vedea pe teren ce va fi. Tot așa, vedeta lor, Florin Costea, să-și demonstreze în joc supranumele de noul Mutu”, a declarat Gerlem. Farul îi are indisponibili pentru acest meci pe Băcilă, Voiculeț (suspendați) și pe Fatai (accidentat). U Craiova, care vine în această seară la Constanța, cu avionul, nu se poate baza pe vârful Baird (accidentat), dar îl va putea folosi pe un alt australian, stoperul Mitchell, revenit după o etapă de suspendare. Observator de joc va fi Sorin Satmari, din București. Biletele costă 5 lei și 10 lei Meciul Farul - U Craiova se joacă duminică, 15 martie, de la ora 20,30, fiind transmis în direct la GSP TV. Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele 1 și 2). „Rechinii“ sunt pe drumul cel bun „Chiar dacă n-am cucerit niciun punct în Giulești, suntem pe drumul cel bun. Jocul etalat de băieți ne dă speranțe pentru un rezultat favorabil în partida cu U Craiova. Avem și tradiția de partea noastră. Craiova nu a mai bătut Farul la Constanța de 14 ani, iar ultimul punct scos pe litoral a fost în 2007. Vrem să avem continuitate în ceea ce privește statistica întâlnirilor directe cu U. Sperăm mult și în ajutorul publicului, așa cum a fost și la meciul cu Gloria Buzău, și la confruntarea cu Rapid” Ion Marin, antrenor principal Farul Chico vrea să le dea gol oltenilor „Suntem conștienți că ne așteaptă o partidă foarte grea, ținând cont că U Craiova a obținut doar un punct din șase în retur și nu a înscris niciun gol, astfel că va veni la victorie. Însă nici eu nu am marcat în 2009 în campionat și vreau să schimb acum situația. Țin cu tot dinadinsul să sparg gheața duminică. Nu mi-e frică de nimeni. Dacă ne facem jocul nostru obișnuit, nu cred că vom avea mari probleme. Îmi place noul sistem, 4-4-2. E mai ofensiv, așa cum îmi place mie. Nu mai am nicio problemă după comoția din Giulești. Sunt pregătit să ajut echipe să câștige” Chico, atacant Farul