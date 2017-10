Hillary Clinton:

„Nu mă grăbesc să candidez pentru Casa Albă“

Ştire online publicată Miercuri, 25 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul secretar de Stat Hillary Clinton a recunoscut că duce o luptă interioară în vederea unei eventuale candidaturi la Casa Albă în 2016, dar a avertizat că este prea devreme să ia o decizie în acest sens, într-un interviu publicat de The New York Magazine. Se luptă cu ideea de a candida în alegerile prezidențiale? „Da”, răspunde Hillary Clinton în primul interviu amplu acordat presei după ce a părăsit administrația Obama în februarie și după peste patru ani de la eșecul în alegerile primare democrate din 2008 în fața actualului președinte. „Dar sunt în același timp pragmatică și realistă. Cred că mi-am făcut o idee destul de bună despre provocările politice și cu privire la guvernare cu care se confruntă liderii noștri și voi face tot ceea ce voi putea, oriunde mă voi afla, pentru a promova valorile și ideile de care țara noastră are nevoie. Voi continua să evaluez care sunt factorii care mă influențează și mă vor împinge să iau o decizie sau alta”, a declarat ea pentru revistă, pe a cărei copertă a fost publicată o fotografie cu o Hillary într-o dispoziție ilară. „Nu mă grăbesc. Cred că este o decizie serioasă, care nu trebuia luată cu ușurință și este totodată o decizie care nu trebuie luată rapid. Aceste alegeri prezidențiale vor avea loc peste trei ani, iar eu cred că un anunț acum nu este bun pentru țară. Este ca și cum ai sta de vorbă într-o seară cu o persoană, iar ea se tot uită peste umărul tău să vadă cine mai este pe acolo, în timp ce tu îi spui ceva cu adevărat important. Poate că ai venit chiar expres să vorbești cu această persoană, dar ea vrea doar să știe ce se va întâmpla după aceea. Am impresia că procesul nostru politic cam așa arată în acest moment. Nu cred că este bine”, a spus ea. Hillary Clinton, care va împlini 66 de ani pe 22 octombrie, este implicată, începând din februarie, în Fundația Bill, Hillary și Chelsea Clinton și susține, în plus, discursuri pe diverse teme, mai ales în domeniile drepturilor omului și sănătății femeilor în lume.