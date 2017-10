Nu este recomandată vaccinarea antigripală a sugarilor

În România au apărut primele cazuri de gripă. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a cerut persoanelor vulnerabile, cuprinse în programul de vaccinare împotriva gripei, să apeleze la medicii de fa-milie pentru a se vaccina împotriva gripei. Celorlalte segmente ale populației, care nu se vaccinează gratuit, Nicolăescu le-a recomandat să cumpere de la farmacii vaccin antigripal. Cei mai afectați sunt copiii și bătrânii. Părinții sugarilor se întreabă de la ce vârstă îi pot vaccina pe micuți. Copiii sunt și așa supuși unui număr exagerat de mare de vaccinuri obligatorii și nu este cazul să-i mai bombardați sistemul imun cu altele. Medicul pediatru Marian Fâșie ne-a spus că el recomandă vaccinarea doar dacă bebelușul a împlinit șase luni. „Recomand vaccinarea mai ales în cazul în care micuțul are frați mai mari la școală. Pentru cei mai mici, se consideră că este protejat acasă. Apoi, în primele luni de viață are imunitate. Anticorpii din laptele mamei îi oferă imunitate în proporție de 5%”, a adăugat specialistul. Pentru sugarii de câteva luni se recomandă Oscillococinum, care are rolul de a preveni gripa. Se administrează pe care orală și nu prin înțepătură și scade, într-o anumită măsură, riscul infecțiilor respiratorii în general. Singurul inconvenient ar fi acela că are o durată de acțiune mai mică decât a vaccinului. Gripa, una dintre cele mai răspândite boli infecțioase respiratorii ale omului în întreaga lume, este determinată de virusurile gripei umane A și B. Evoluția infecției gripale este sezonieră, sezonul de departe cel mai afectat este cel rece, predominând lunile octombrie-decembrie, dar adesea se extinde și în lunile ianuarie-martie. Gripa sezoniera are caracter anual. Cu cât numărul de cazuri de îmbolnăvire este mai mare, crește atât gravitatea bolii, cât și frecvența și gravitatea complicațiilor.