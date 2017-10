Nu au ce mânca, nu au toaletă, dar au DVD şi televizor color

Centrul vechi al Constanței, ocupat abuziv

Nu au ce mânca, nu au toaletă, dar au DVD și televizor color

Într-o încăpere de câțiva metri pătrați din Peninsulă locuiesc 11 suflete: nouă copii alături de părinți. Murdari, nemâncați și înghețați, copiii stau înghesuiți într-un pat și se uită la televizor. Sunt îmbrăcați sumar, desculți și așteaptă să primească de mâncare. Nu au apă potabilă, WC, în schimb, televizorul color este pornit și copiii sunt fericiți pentru că au ce să facă toată ziua până vin părinții acasă. În lipsa lor, mezina familiei le pregătește într-o cratiță zoioasă o fiertură albă care seamănă a lapte. 11 persoane locuiesc într-o cameră în Peninsulă, pe strada Petru Rareș. Este vorba despre familia Izmail, care are zece copii. „Sora mea mai mare este măritată și e plecată de acasă”, ne spune una dintre fete. Ghiulsece, fata de 14 ani, are grijă de cei cinci frați care se aflau acasă când i-am vizitat. Cel mai mic dintre ei are patru luni. Cu toții sunt nespălați. Trupurile lor nu au mai văzut apa de astă vară. Două paturi, un televizor, care la ora vizitei noastre era pe program turcesc, un video, un DVD și un dulap dublu este tot ce are familia Izmail. Toate acestea se află într-o mizerie de nedescris, cu mucegai, igrasie și miros pe urină. Când am fost la ei, părinții nu se aflau acasă. „Mama este plecată, iar tata este la muncă”, ne spune cea mare. O întrebăm cum putem să luăm legătura cu tatăl lor. Nu știe să citească, de aceea ne invită în cameră să citim numărul de mobil, care este scrijelit pe perete, alături de numele tatălui, Dumbai. Își fac nevoile pe câmp și în casă Nu au toaletă în cameră, de aceea sunt nevoiți să-și facă nevoile pe unde apucă. „De vreo trei ani de zile stau aici. Este îngrozitor pentru că își fac nevoile în stradă. Acum este frig și tot se simte mirosul, dar vă dați seama cum este în sezonul cald. Din cauza mirosului, vara, nu poți să stai”, declară unul dintre vecini. Nu au niciun fel de condiții, nu au apă, lemnele pentru foc sunt ținute în stradă, iar rufele sunt întinse și ele pe culme, afară, pe la geamuri, pe gratiile unei clădiri vechi din preajmă. „De trei ani de zile, mă lovesc eu de ei”, ne spune vecinul indignat. Copiii nu știu de cât timp stau aici, dar sunt fericiți că au un acoperiș deasupra capului. Unul dintre copii recunoaște că-și fac nevoile pe câmp. Când este prea frig afară, camera unde dorm ține loc și de toaletă. Uneori, merg până afară, în fața ușii. Au ocupat camera ilegal în urmă cu trei ani. Pentru ei este un pas înainte, având în vedere că mult timp au stat în cort, pe plajă. Fata de 14 ani ne spune: „Noi am găsit camera asta, nu ne-a dat-o nimeni și ne-am mutat aici”. Din câte au auzit copiii prin casă, singurul venit al familiei pare să fie cel adus de tată, care muncește la o firmă de construcții. Cum dă firul ierbii, familia Izmail merge la picnic Vecinii sunt îngroziți de toată situația, însă nu au ce să facă și suportă mizeria pe care o lasă cei 11 membri ai familiei pe străzi. „Copiii ăia sunt vai de mama lor, dar cum dă firul ierbii să-i vezi cum coboară aici în port și fac grătare. În camera aia nu stau cu forme legale și sunt o rușine pentru noi. Mereu îi văd cum vin din port cu sacii plini de fier vechi”, ne povestește, indignat, un vecin. Vara, turiștii în loc să vadă frumusețile orașului, vin aici în port și sunt bombardați de mirosurile insuportabile. „Toți sunt într-o cameră, nici nu știu cum pot să trăiască. Înainte stăteau în corturi pe plajă și de vreo trei ani au venit aici. Nu poți să trăiești cu mirosul acesta”, se plânge Marian Angel Voicu, un locatar dintr-un bloc alăturat.