Nu a existat nicio discuţie despre negocierea pedepsei lui Strauss-Kahn

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Avocații lui Dominique Strauss-Kahn au afirmat că fostul director FMI nu va pleda vinovat la nicio acuzație care i se aduce în procesul de agresiune sexuală împotriva unei cameriste dintr-un hotel din New York și că nu au existat discuții cu procurorii privind o negociere a pedepsei, scrie New York Times.„Strauss-Kahn nu va pleda vinovat la nicio acuzație”, a declarat avocatul apărării, William Taylor, pentru New York Times, după o reuniune de două ore cu procurorii din New York.Dominique Strauss-Kahn a fost obligat să demisioneze din fruntea Fondului Monetar Internațional (FMI) după ce a fost acuzat că ar fi abuzat sexual o cameristă de 32 de ani, originară din Guineea, în camera de hotel din Manhattan în care acesta era cazat. Însă dezvăluirile potrivit cărora reclamanta a mințit într-o cerere de azil motivând că ar fi fost violată în Guineea și modificările din povestea sa în legătură cu ceea ce s-a petrecut după incidentul cu DSK din camera de hotel i-au „zdruncinat” acesteia credibilitatea.Procurorii au decis însă, după întâlnirea avută cu avocații apărării ca acuzațiile de abuz sexual și tentativă de viol ce planează asupra lui Dominique Strauss-Kahn să nu fie abandonate și „ancheta să continue”.Următoarea înfățișare a lui DSK urmează să aibă loc la 18 iulie și au apărut deja speculații potrivit cărora procurorii ar putea să renunțe la acuzațiile împotriva acestuia. Dacă în schimb va fi găsit vinovat, fostul director FMI ar putea primi până la 25 de ani de închisoare.