Noutăţi în domeniul instrumentelor financiare

Noutăți în domeniul instrumentelor financiare

„Punct Card” este un card destinat cumpărăturilor pe credite plus celor pe puncte. Prezintă următoarele avantaje: # are utilizare națională și internațională; #asigură accesul la o linie de credit de până la 20.000 lei; # permite rambursarea minimă - o sumă fixă lunară, in funcție de creditul utilizat; # perioada de valabilitate este de doi ani, cu posibilitatea de prelungire automată atât a cardului cât și a liniei de credit. Kid Cont este un depozit cu acumulare și cu capitalizarea anuală a dobânzii, constituit în numele minorilor cu vârstă cuprinsă între o zi și 17 ani fără o zi, pe o perioadă de minim 1 an și maxim 17 ani, în funcție de vârsta minorului. Alimentarea lui se poate face în orice perioadă a termenului de depozitare, în orice cuantum; depozitul poate fi alimentat și de alte persoane în afara deponentului (cel care constituie depozitul, în calitate de împuternicit pe cont); aceste persoane nu au, însă, dreptul de a efectua alte operațiuni pe Kid Cont. Se oferă bonificații suplimentare începând cu împlinirea celui de-al treilea an de depozitare. La împlinirea vârstei de 15 ani, minorul poate primi un card financiar.