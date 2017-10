Noul iPhone 3G, în al doilea trimestru din 2008

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Piața se așteaptă ca Apple Inc. să lanseze o versiune de iPhone cu conexiune fără fir de mare viteză în cel de-al doilea trimestru al acestui an și să producă 8 milioane de dispozitive în cel de-al treilea trimestru, potrivit Bank of America, relatează Reuters, citată de NewsIn. Acțiunile Apple s-au apreciat cu 3,95 dolari/acțiune, adică 2,8%, până la 144,20 dolari/acțiune, ca urmare a previziunilor despre telefonul de a treia generație publicate într-un raport al analistului Bank of America, Scott Craig. „Ultimele verificări pe care le-am făcut indică o creștere semnificativă a producției iPhone-ului 3G, care a început în iunie, după un nivel redus de producție în luna mai”, arată o notă către clienți a analistului Scott Craig. Apple estimează că va vinde 10 milioane de iPhone-uri până la finalul acestui an. Compania a anunțat că a vândut în ianuarie peste 4 milioane de bucăți, de la lansarea produsului în iunie 2007.