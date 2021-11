Noua variantă de coronavirus zguduie bursele internaţionale

Indicele MSCI al acțiunilor asiatice cu excepția Japoniei a scăzut cu 1,8%, cea mai puternică scădere din august. Acțiunile din domeniul cazinourilor și al băuturilor alcoolice au fost bulversate în Hong Kong, iar acțiunile din domeniul călătoriilor au scăzut în Sydney și Tokyo. Indicele japonez Nikkei a scăzut cu 3%, iar contractele futures pentru țițeiul american au scăzut cu 2,7% pe fondul unor noi temeri legate de cerere. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 1%, iar Euro STOXX 50 cu 2%. Se știu puține lucruri despre noua variantă, denumită B.1.1.529, detectată la începutul săptămânii în Africa de Sud, Botswana și Hong Kong, iar oamenii de știință au declarat că aceasta are o combinație neobișnuită de mutații și ar putea fi capabilă să evite răspunsurile imunitare sau să o facă mai transmisibilă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii urmează să decidă dacă noua tulpină este o variantă de „interes” sau de „îngrijorare”, transmite The Guardian. Tulpina B.1.1.529 prezintă un „număr extrem de mare” de mutaţii, iar proteina spike arată diferit de versiunea luată în considerare atunci când au fost concepute vaccinurile. Oamenii de ştiinţă sud-africani au precizat că variant nouă este şi mai transmisibilă. Pe acest fond, Israelul şi Marea Britanie au anunţat că interzic călătorii în şi din Africa de Sud şi ţările învecinate şi chiar i-au în calcul suspendarea zborurilor. Autoritățile britanice consideră că este cea mai semnificativă variantă de până acum, se tem că ar putea rezista la vaccinuri și s-au grăbit să impună restricții de călătorie. „Acționezi mai întâi și pui întrebări mai târziu când izbucnește o astfel de știre", a declarat Ray Attrill, șeful strategiei FX la National Australia Bank din Sydney, în timp ce știrea a zguduit comercianții de valută.Dolarii australieni și neozeelandezi, sensibili la risc, au coborât la minimul ultimelor trei luni. Japonia și Australia au făcut fiecare aluzie la posibile închideri de granițe ca răspuns la noua variantă. „Piețele anticipează aici riscul unui nou val global de infecții, dacă vaccinurile sunt ineficiente”, a declarat Moh Siong Sim, analist valutar la Bank of Singapore. Vânzările de acțiuni în Asia au făcut ca acțiunile globale să se îndrepte spre cea mai proastă săptămână de la începutul lunii octombrie. Contractele futures Dow Jones au scăzut cu 1%, în timp ce contractele futures FTSE au scăzut cu 1,9%. Yenul a crescut cu aproximativ 0,6% la 114,67 pe dolar, iar dolarul australian a scăzut cu 0,6% la 0,7141 dolari. Euro a urcat ușor cu 0,1% la 1,1221 dolari. Mișcările vin pe fondul unei îngrijorări deja în creștere privind focarele de COVID-19 care determină restricții de circulație și de activitate în Europa și nu numai. Țările europene au extins vaccinările de rapel COVID-19 și au înăsprit restricțiile. Slovacia a anunțat un blocaj de două săptămâni, guvernul ceh va închide mai devreme barurile, iar Germania a depășit pragul de 100.000 de decese legate de COVID-19.