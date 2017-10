Noua mişcare de imagine. Vladimir Putin trage de fiare

Noua mișcare de imagine. Vladimir Putin trage de fiare

Ştire online publicată Luni, 31 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Putin și Medvedev la sala de forță. Kremlinul a făcut publice imagini cu președintele Vladimir Putin la sala de sport, alături de premierul Dmitri Medvedev, in conditiile în care cota sa de popularitate este în scădere, scrie The Moscow Times.Îmbrăcat sport, Putin este prezentat la aparatele de forță într-o manevră publicitară ce aminteste de fotografii anterioare in care călărea fără tricou, pilota un avion supersonic sau vâna un tigru.