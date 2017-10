Nouă blocuri din Tomis III nu au apă caldă şi căldură

Din cauza întârzierii unor lucrări,

Nouă blocuri din Tomis III nu au apă caldă și căldură

RADET a hotărât, în urmă cu mai bine de trei luni, înlocuirea vechilor conducte de apă caldă și căldură de pe Bulevardul Tomis, cu unele moderne, însă, din păcate, lucrarea nu s-a terminat nici până în ziua de azi. Constănțenii din blocurile T10, T11, T12,T13, T14, T15, T16, T17, T18 și T19 de pe bulevardul Tomis tremură noaptea de frig, iar la robinete curge doar apă rece. Nu se știe pentru cât timp de acum înainte. La sfârșitul lunii iulie a acestui an, RADET a hotărât să efectueze o lucrare de modernizare a instalației termice. Proprietarii primesc doar promisiuni de la Energoterm Timișoara (executantul lucrării), care nu și-a terminat treaba nici acum: „Ni se spune în fiecare săptămână ceva diferit. Lucrarea trebuia terminată până la 1 octombrie, după cum ni s-a promis, dar, după cum vedeți, este plin de muncitori la noi pe stradă și acum. Poate până la alegeri…”, este de părere administratorul asociației de proprietari 174. După spusele proprietarului, lucrările trenează pentru că echipele firmei Energoterm Timișoara, care a preluat lucrările de la altă firmă, al cărui nume nu este cunoscut de proprietari, nu prea se spetesc muncind, deși iarna bate la ușă. Blocurile rămase, momentan, fără căldură, aparțin de punctul termic numărul 52. Apartamentele reci, boală curată Majoritatea proprietarilor sunt pensionari, iar în blocurile menționate locuiesc și familii care au copii mici. „Eu m-am îmbolnăvit rău din cauză că în casă este frig. Zilele astea a fost mai cald, dar când o să dea frigul, ce ne facem? Mulți suntem bătrâni, alții au copii, nu e normal să rămânem fără căldură. Situația e așa și din cauza muncitorilor, care mai mult stăteau degeaba și treceau zilele fără să le pese. Vorbim de pauze de câte două-trei ore aici, nu de zece minute dintr-o zi. Stăm, totuși, într-un cartier bun, nu la marginea orașului, ca să zici că au de ce să-și bată joc”, ne-a spus Liana Curelea, care locuiește la blocul T14, la etajul trei. Proprietara ne-a mărturisit că, din cauza umezelii din apartament, se ferește chiar să mai facă o baie fierbinte, din cauză că noaptea este foarte frig în casă și îi este teamă pentru sănătatea ei. Când plouă, e mai rău ca la țară Doar la trei dintre blocurile de pe bulevard lucrările se apropie, cât de cât, de final, în sensul că instalația termică a blocurilor a fost deja racordată la noile conducte. Cu toate acestea, nimeni nu are, încă, parte de căldură. „Încă nu ne-au dat drumul la căldură, dar măcar au legat instalația cum trebuie. Noi, în afară de acel gigacalorimetru pe care îl avem montat pe scară, nu avem altă legătură cu RADET. Acum, cu lucrările astea, ne-a făcut multe probleme. Când a plouat, aici a fost mai rău ca la țară: noroi și mizerie peste tot”, ne-a spus Mihail Dabu, care locuiește la T12. Cu toate că există reclamații pe această temă, una dintre ele postată chiar pe blogul primarului Radu Mazăre, regia aflată în subordinea primăriei nu a făcut nimic pentru a urgenta lucrarea. Lângă conducte este plin de gunoi Chiar dacă șeful de șantier s-a eschivat și nu a dorit să ne dea detalii despre lucrările de care se ocupă, fără spor, subordonații săi, mizeria de la fața locului era suficientă ca să putem să ne facem o părere despre felul în care se lucrează. Mormanele de materiale de construcții sunt peste tot și, chiar dacă sunt acoperite, acum, cu frunze de toate culorile, peisajul nu are nimic frumos. Din cauza conductelor care ajung până la înălțimea pervazurilor de la parter, toate rufele pe care le mai lasă gospodinele pe sârmă se usucă, pe jumătate, chiar pe conducte, iar în unele dintre gropile făcute de muncitori pentru a adăposti noua instalație s-au strâns tot felul de gunoaie. Dacă s-ar fi lucrat cu adevărat în respectivele gropi, nu ar fi fost plin de ambalaje pe acolo.