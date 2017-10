Nou bilanț al accidentului minier din Turcia: 301 persoane au murit

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bilanțul catastrofei miniere din Soma a ajuns la 301 morți, în timp ce doi mineri sunt în continuare blocați pe fundul puțului afectat de explozie, a anunțat sâmbătă ministrul Energiei, Taner Yildiz, citat de AFP."Bilanțul este acum de 301 morți", a declarat el."Douăsprezece familii au venit să ne spună că au o rudă în subteran și am evacuat încă zece mineri. Ceea ce înseamnă că mai sunt zece mineri blocați sub pământ. Dar i-am localizat și flăcările sunt sub control", a declarat el. "Operațiunile de salvare vor fi oprite când vom recupera și acești doi mineri", a continuat ministrul.Un nou incendiu s-a declanșat în această dimineață în apropiere de locul unde lucrau echipele de salvare, întârziind avansarea lor în galerii.