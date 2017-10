Note de 1 şi 2 la concursurile de titularizare

Note de 1 și 2 la concursurile de titularizare

Cel puțin aceasta este concluzia câtorva profesori de matematică ce au susținut concursul de titularizare organizat recent în opt centre de examen din Constanța. „Și nu mai scrieți iar că profesorii sunt mai proști decât elevii! Mai bine v-ați interesa să vedeți cât de grele sunt examenele noastre!”, a fost reacția promptă a unei candidate la titularizare ce-și căuta, ieri, nota la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Pentru concursul de titularizare desfășurat pe 16 iulie s-au înscris un număr de 2.306 candidați. Că foarte mulți dintre ei s-au retras la vederea subiectelor, aceasta pare chiar o chestie de bun simț. Spre deosebire de cei care s-au încăpățânat să rămână în sală și, ieri, să fie scrise în dreptul numelor lor note de 1,30 sau 1,80, cum am văzut, spre exemplu, la chimie, unde doi profesori comentau că ar fi fost mai ușor decât anul trecut. În schimb, la matematică, prof. Gabriela Covaliuc a declarat că subiectele au fost de nivelul olimpiadelor: „Vor să ne arate că suntem incapabili, dar nu sunt în stare să scoată o metodă de predare a matematicii la nivel gimnazial și liceal”. Din 145 de candidați înscriși, s-au prezentat 88, din care 22 n-au reușit să obțină nota 5. „Pentru educatoare nu este relevant acest examen!” Liana Manzu, inspector școlar de specialitate învățământ preșcolar, cadru didactic cu ștate vechi în sistem și ca director de instituție, dar și ca inspector, a declarat că pentru titularizarea în funcția de educator există o propunere foarte pertinentă. „Credem că ar fi mult mai eficientă angajarea de către directori a educatorilor, pe o perioadă de un an. S-ar evita situațiile consemnate spre exemplu acum, când fiica unei educatoare cu vechime a obținut nota 2 sau o educatoare de la grădinița din Castelu, ale cărei ore sunt foarte bine apreciate, din cauza emoțiilor a obținut doar 4,75\". Pentru posturile de educatori, din cele 311 cadre înscrise s-au prezentat 222 la examen, 34 obținând note sub 5. Cele mai multe probleme au fost, din nefericire, cu gramatica limbii române, dar și cu întocmirea unui proiect de activitate, lucru îngrijorător, în condițiile în care acesta este instrumentul de lucru la clasă. 30 iulie – repartizare computerizată Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs care le transmite, în termen de 24 de ore, centrelor de evaluare. Afișarea rezultatelor finale obținute de candidați are ca termen data de vineri, 25 iulie. Repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se va realiza computerizat la data de 30 iulie 2008, în baza opțiunilor exprimate de candidați în fișa de opțiuni, în perioada 28-29 iulie. Posturile didactice/catedrele rămase neocupate în urma titularizării devin netitularizabile și sunt afișate pentru următoarele etape ale mișcării personalului didactic: detașare la cerere și suplinire. Cadrele didactice care nu au participat sau care nu au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la acest concurs pot participa la concursurile pentru suplinire organizate de inspectoratele școlare în 22 august.