Norvegia şi China şi-au reluat relaţiile diplomatice după şase ani în care au fost îngheţate

Norvegia și China și-au reluat relațiile diplomatice după șase ani în care au fost înghețate

Ştire online publicată Luni, 19 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Norvegia si China si-au normalizat luni legaturile diplomatice si politice, inghetate din 2010, cand dizidentul Liu Xiaobo a primit Premiul Nobel pentru Pace, transmite Reuters.Ministrul norvegian de externe Boerge Brende a spus ca cele doua tari vor reincepe imediat negocierile pentru un acord de comert-liber.“Prin numeroase si meticuloase discutii, cele doua parti au atins in ultimii ani la un un nivel de incredere care permite reinnoirea unei relatii normale", se spune intr-o declaratie comuna.Liu, 59 de ani, dizident implicat in protestele pro-democratie din piata Tiananmen din 1989 reprimate de armata chineza, a fost condamnat la 11 ani de inchisoare in 2009 pentru subversiune, deoarece a organizat o petitie ce cerea renuntarea la regula partidului unic.El inca este in inchisoare.