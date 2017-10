Norvegia se opune aderării României la Schengen

Ştire online publicată Luni, 05 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nici norvegienii nu ne vor în spațiul Schengen. Cel puțin așa susține portalul rus Radiovesti. Ministerul Afacerilor Externe de la București vine însă cu precizări: oficialii de la Oslo au dat asigurări că susțin România pentru intrarea în Schengen.Site-ul rus scria că guvernul norvegian se gândește să se opună aderării României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație. Asta după ce locuitorii capitalei Oslo s-ar fi speriat de sutele de imigranți romi care trăiesc în condiții precare și care ar putea răspândi boli.Informațiile sunt dezmințite însă de MAE care precizează și că nu are informații despre vreun ONG norvegian care strânge semnături contra prezenței romilor la Oslo.„Ca urmare a apariției în presa română a unor știri de presă, potrivit cărora Norvegia ar fi anunțat că se opune aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, MAE face următoarele precizări: niciun oficial guvernamental norve-gian nu a făcut recent vreo declarație publică în sensul articolului menționat. Din contră, cu prilejul întâlnirilor avute la diverse niveluri cu oficialitățile norvegiene, partea română a fost asigurată de faptul că Norvegia susține aspirațiile legitime ale României de aderare la Spațiul Schengen, având în vedere statutul și relațiile speciale pe care Norvegia le are cu UE. Reamintim faptul că Norvegia nu este membră a UE, însă participă pe deplin la Spațiul Economic European și la Acordul Schengen, neavând însă, sub aspect strict tehnic, drept de vot în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne. La nivelul Ambasadei României la Oslo nu există informații privind existența vreunui ONG norvegian care să strângă semnături pentru o petiție contra aderării țării noastre la Schengen”, se arată într-un comunicat remis, sâmbătă, de MAE.