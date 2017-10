Norul toxic se îndreaptă spre Ungaria şi Polonia

Norul toxic se îndreaptă spre Ungaria și Polonia

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Norul toxic de fosfor, generat de explozia din Ucraina, se îndreaptă spre Ungaria și Polonia, luând în calcul direcția vântului, a declarat marți directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Ion Sandu, precizând că sunt puține șanse ca direcția vântului se va schimba în perioada următoare. „Este bine că circulația nu este spre România, ci spre în direcția nord - vest. Norul (toxic - n.r.) scade în densitate pe măsură ce înaintează. Având în vedere stabilitatea atmosferică, este greu de presupus că se va schimba direcția vântului și că norul va ajunge în România", a declarat Sandu, adăugând că este sigur că măsurătorile pe care le vor face agențiile de mediu în România vor arăta că nu există nici un risc. Comitetul ministerial pentru situații de urgență de la Ministerul Mediului s-a reunit, marți, la sediul instituției, sub conducerea lui Attila Korodi, pentru a elabora „eventualele" măsuri în cazul în care norul de toxic din Ucraina ajunge pe teritoriul României, a anunțat premierul Tăriceanu după ședința de Guvern. „Nu avem informații oficiale din Ucraina. Ministrul Korodi a încercat să ia legătura cu omologul său, însă acesta nu răspunde. Specialiștii spun că în următoarele 36 de ore nu există riscul ca norul toxic să ajungă pe teritoriul României, de aceea fac un apel la calm", a declarat, marți, premierul Tăriceanu. Un nor toxic rezultat în urma deraierii unui tren la Lvov (Ucraina), ce transporta fosfor galben, substanță inflamabilă și foarte toxică, se află la 160 de kilometri de granița cu România, informează agenția NewsIn. Accidentul s-a produs luni după-amiază, când 15 vagoane-cisternă cu fosfor provenind din Kazahstan, cu destinația Polonia, s-au răsturnat și au luat foc. Pompierii au reușit să stingă incendiul după câteva ore. Autoritățile nu au stabilit cauzele accidentului, dar exclud teza unui atentat terorist, potrivit poliției. Vicepremierul ucrainean Aleksandr Kuzmuk și responsabili din Minis-terul pentru Situații de Urgență au mers la fața locului. Potrivit unui bilanț oficial, paisprezece persoane au fost spitalizate și 800 evacuate în regiunea Lvov din vestul Ucrainei. Pe de altă parte, autoritățile au evacuat la cerere peste 800 de locuitori din satele învecinate, potrivit ministerului.