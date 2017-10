Nominalizările pentru premiile Zmeura de Aur, pe ultima sută de metri

24 Ianuarie 2017

Zmeura de Aur este o parodie a Oscarurilor care recompensează cele mai slabe realizări ale cinematografiei americane, după cum relatează AFP.Laureații celei de a 37-a ediții a premiilor Zmeura de Aur, decernate în urma votului celor 1.000 de membri ai asociației care acordă aceste "distincții", vor fi anunțați pe 25 februarie, în preziua prestigioaselor premii Oscar.Câștigătorii, care se prezintă rareori la ceremonie, primesc un trofeu care constă într-o zmeură de mărimea unei mingi de golf așezată pe o bobină de film, de culoare galbenă, în valoare de 4,79 de dolari.Comedia "Zoolander 2", cu Ben Stiller, și blockbuster-ul "Batman v Superman: Dawn of Justice", cu Ben Affleck, conduc în topul nominalizărilor."În topul rateurilor din cinema găsim în acest an filmul "Zoolander 2", lansat cu 15 ani de întârziere (nouă nominalizări), și bătălia regală improbabilă de benzi desenate "Batman v Superman", care are și el opt nominalizări.În ciuda criticilor foarte dure, filmul "Batman v Superman" a strâns încasări de aproape 900 de milioane de dolari în lume."Dirty Grandpa", cu Robert de Niro, "Gods of Egypt", cu Gerard Butler, și "Independance Day: Resurgence" se numără de asemenea printre producțiile finaliste pentru cel mai prost film al anului.Robert De Niro, Gerard Butler, Ben Affleck, Henry Cavill și Ben Stiller, precum și Dinesh D'Souza ("Hillary's America") sunt nominalizați la categoria pentru un premiu foarte puțin râvnit, pentru cel mai prost actor.La categoria cea mai proastă actriță, își dispută "onorurile" Megan Fox, pentru rolul său de jurnalistă prietenă cu Țestoasele Ninja, în "Ninja Turtles 2", Julia Roberts cu "Mother's Day", și actrițele din saga "Divergent", Naomi Watts și Shailene Woodley."Alice Through the Looking Glass", eșec al lui Tim Burton și unul dintre rarele rateuri ale Disney în timpul unui an record pentru studio, a fost nominalizat la categoria "cel mai prost sequel", la fel ca și "Fifty Shades of Black".