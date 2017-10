Nokia propune angajaţilor din Bochum să muncească în România

Nokia propune angajaților din Bochum să muncească în România

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul finlandez de telecomunicații Nokia vrea să propună angajaților de la uzina din Bochum pe care o va închide să vină să muncească la fabrica din România, a relatat vineri cotidianul regional „Rheinische Post”, care citează surse apropiate conducerii întreprinderii. Conducerea Nokia are în vedere, pentru următoarele săptămâni, implementarea unor măsuri care să vină în sprijinul angajaților din Bochum. Potrivit Rheinische Post, concernul ar vrea să le propună angajaților să plece la fabrica din România. Președintele concernului, Olli-Pekka Kallasvuo, a anunțat că Nokia dorește să își asume responsabilitatea socială pe care o are. În acest sens, ar avea în vedere negocierea, săptămâna viitoare, a unui plan de măsuri pentru sprijinul muncitorilor cu reprezentanții angajaților din Bochum și cu politicienii germani. Printre propuneri se află și posibilitatea ca angajații să se mute cu locul de muncă la fabrica din Jucu, în România, informează cotidianul german. Reprezentanta angajaților în consiliul de conducere al Nokia, Gisela Achenbach, a declarat joi seară, pentru „Rheinsiche Post”, că are speranța „că mai urmează ceva“, după scuzele oficiale prezentate de conducerea concernului pentru anunțul privind închiderii fabricii. Se pare că Nokia, care are un nume de apărat, nu ar putea să gestioneze, pe termen lung, imaginea negativă creată în urma scandalului, comentează Rheinische Post.