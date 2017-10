Noile maşini economice au invadat Târgul Auto de la Geneva

Noile mașini economice au invadat Târgul Auto de la Geneva

Producătorii auto speră să trezească interesul vizitatorilor cu noile modele, la Târgul Auto ce se desfășoară în aceste zile la Geneva. Poate că se confruntă cu una dintre cele mai negre perioade din istorie, însă producătorii auto au adus la târg noi modele și creații care mai de care mai extravagante. Majoritatea modelelor prezentate în acest an, între 5 și 15 martie 2009 au fost realizate înainte de recesiunea economică, iar audiența are posibilitatea să vadă cel puțin 30 de „debuturi mondiale”, mai mult decât se așteptau analiștii din domeniu, în această perioadă de criză. Totuși, vor exista numeroase mașini hibride de dimensiuni reduse, mai eficiente din punct de vedere al consumului, cu care producătorii speră să relanseze vânzările. Cele mai așteptate sunt automobilele Mercedes clasa E coupe, Fiat 500 Cabriolet, Aston Martin V12 Vantage, Audi TT RS de 300 de cai putere și BMW seria 5 Gran Turismo. Prototipurile de la Ford și BMW, printre altele, vor fi în lumina reflectoarelor, anul acesta. Producătorul Porsche speră ca noul model Cayenne SUV cu motor diesel să atragă și iubitorii de mașini „mai zgârciți”. Ford va prezenta anul acesta noul Ranger, disponibil în trei modele: cu două, patru și cinci locuri. Mașinile au motoare diesel economice, cutie de viteze manuală, transmisie automată, precum și opțiunea 4x4. Firma italiană Maserati va arăta noul Gran Turismo S Automatic, echipat cu un motor V8 și cutie de viteze automată, cu șase nivele. Renault va veni în întâmpinarea iubitorilor de mașini cu Duster, primul prototip al Daciei, creat de către o echipă de designeri din București ai companiei franceze, care i-a păstrat vizibile unele trăsături ale gamei de automobile Logan. Imaginea îndrăz-nețului concept unește trăsăturile sport ale unui coupe, la exterior, și caracteristicile robuste, dar spațioase, la interior. Locurile din față au fost în așa fel create încât Duster să poată fi transformat rapid și cu ușurință dintr-un autovehicul cu patru, într-unul cu trei locuri, ceea ce-i oferă încă doi metri cubi de spațiu pentru depozitarea bagajelor, suficient pentru a putea fi transportată o bicicleta, conform Renault. Târgul auto de la Geneva din acest an pune accent pe tehnologiile ecologice, de reducere a emisiilor toxice. Cei peste 900 de producători auto din Europa, Asia și America prezintă în aceste zile 85 de noi modele, în premieră mondială.