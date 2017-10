Noile autobuze RATC ar putea ajunge pe chituci

Tapițerii rupte și podele murdare sunt rezultatele actelor de vandalism ale călătorilor care circulă cu noile autobuze ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța (RATC). De investiția de 18.000.000 euro își bat joc cei care taie tapițeria de pe scaune, care mănâncă și aruncă resturile pe jos. Dacă sâmbătă a fost prima zi în care autobuzele marca MAZ de pe linia 102 au circulat, luni ele au intrat la reparații. „Pentru vandalism nu există asigurare. Reparațiile se vor face pe costul regiei”, a declarat Dan Astratinei, directorul adjunct al RATC, care ne-a spus că un scaun costă aproximativ 300 euro. „Având experiența transportului, am comandat dinainte stofă pentru scaune. Până va veni comanda, încercăm să le reparăm după posibilitățile noastre”, a completat directorul adjunct al RATC. Tapițeria tăiată a fost deja cusută. Viorel Busuioc este șofer pe unul dintre autobuzele vandalizate de pe linia 102. Luni a fost prima zi în care a ieșit cu MAZ-ul și, după trei curse, a observat vandalismul. „După trei curse am găsit scaune tăiate. Oamenii mănâncă șaorma în autobuz, le cad bucăți de mâncare pe jos. Nu vor deloc să păstreze curat”, ne povestește șoferul. Nu are ce să facă pentru că nu poate fi atent și la condus și la călători între stații. „E greu să sesizez pe cineva care taie tapițeria. Oamenii se așează pe scaune și atunci le taie. Eu nu am cum să văd. Plus că, dacă se pun trei-patru la panoul de la geam nu-i mai văd decât pe ei”, adaugă șoferul. Viorel Busuioc crede că, dacă după trei curse a descoperit tapițeria tăiată, într-o lună, autobuzele de 212.000 euro fiecare vor ajunge pe chituci. Șoferul ne-a mai povestit că, de fiecare dată când se reînnoiește parcul auto al RATC, sunt probleme. „De 22 de ani sunt șofer și vă spun că nu pe toate traseele sunt probleme. Pe linia 100, de exemplu, lumea este mai civilizată, iar pe 48 e jale, mai ales în Palas”, susține bărbatul. Poate că era mai bine dacă scaunele ar fi fost din plastic. „Dacă în loc de tapițerie era doar plastic, le mâzgăleau cu markere”, a declarat Cornel Marin, șef corp control în cadrul RATC. Dacă autoritățile nu au fost inspirate atunci au când au achiziționat autobuzele cu tapițerie, se pare că nu s-au gândit nici la senzori pentru a debloca intersecția de la Delfinariu. Tramvaiele aveau senzori care schimbau culoarea semaforului din intersecția de la Delfinariu, traficul fiind infernal. „Am înțeles că sunt discuții să ne bage senzori pentru a putea schimba culoarea semaforului. Acum este foarte greu dacă vii de pe Soveja”, ne-a spus Viorel Busuioc. Pentru a stopa actele de vandalism, reprezentanții direcției susțin o campanie. Prin autobuze deja sunt afișate sloganuri precum: „Fii bun cetățean, păstrează acest autobuz curat și nedeteriorat!” sau „Nu vandaliza, fii civilizat, altfel vei fi amendat!”.