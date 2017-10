Justiția judecă apelul companiei „Daewoo-Mangalia” împotriva hotărârii Tribunalului Constanța

Noi mărturii în scandalul „specializări în Coreea”

Pe data de 15 aprilie, justiția constănțeană judecă apelul companiei „Daewoo-Mangalia Heavy Industries”, în procesul intentat de muncitorul Dragoș Țațu. Acesta a dat în judecată șantierul naval, solicitând anularea dispoziției de concediere, reintegrarea în muncă și obligarea angajatorului să-i plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și reactuali-zate, plus celelalte drepturi de care ar fi beneficiat. El a intrat în conflict cu colosul „Daewoo-Mangalia” după ce a luat atitudine față de așa-zisa specializare profesională la care a fost trimis în Coreea. În fața instanței, tânărul a declarat: „Odată ajuns acolo am constatat că nu era vorba despre niciun curs de specializare sau de formare profesională, ci doar de muncă grea”. Decizia Tribunalului Constanța a pus în mare încurcătură compania. Instanța a stabilit că, de fapt, muncitorul și „Daewoo-Mangalia” „nu au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă, ci un contract de prestări de servicii în folosul unui terț“. De asemenea, se afirmă că angajatorul nu a făcut dovada urmării de către muncitor a vreunui curs teoretic de formare profesională, ci doar de protecția muncii – care este obligatorie pentru lucrul în șantier. Consecințele acestui verdict sunt extrem de grave pentru „Daewoo-Mangalia”. Dacă concluziile și hotărârea instanței rămân definitive, rezultă că Dragoș Țațu nu a fost trimis la perfecționare profesională, ci la muncă în toată regula, că sub pretextul specializării, a avut loc un act de plasare a unui lucrător în Coreea, deci un export de forță de muncă. În acest caz, apar noi întrebări la care autoritățile statului român trebuie să caute răspuns. Cât de legală a fost această afacere? De ce lucrătorul nu a fost plătit de șantierul din Coreea pentru munca prestată în folosul lui? Cât de legală este „indemnizația“ plătită „cursantului” de către „Daewoo-Mangalia”, pentru ca el să muncească în Coreea? Statul roman, în calitatea sa de coacționar la DMHI, a finanțat cu bună știință exportul de forță de muncă sau a fost tras pe sfoară? „Daewoo-Mangalia” a depus la instanța de apel o serie de noi documente prin care încearcă să demonteze decizia Tribunalului Constanța. Va avea, însă, o misiune extrem de dificilă. Din informațiile pe care le deținem, circa 250 de angajați și foști angajați ai „Daewoo-Man-galia”, care au fost trimiși, la rândul lor în Coreea, au depus declarații la sindicatul societății. Unele au fost date în fața notarului. În ele se susține același lucru: așa-zisa lor perfecționare în Coreea a fost muncă sadea. Respectivele mărturii urmează să fie depuse la dosarul cauzei. Surse sindicale ne-au dezvăluit că dosarul Dragoș Țațu le-a deschis ochii lucrătorilor care au trecut prin „specializarea coreeană”. Sindicatul a primit telefoane de la lucrători care au migrat în Italia, Spania, Danemarca, Germania ori SUA. Aceștia s-au arătat hotărâți ca, indiferent ce va decide instanța de apel, să ceară sprijinul justiției pentru a-și primi plata corectă pentru munca prestată în Coreea. Conform estimărilor conducerii SN „2 Mai” (care deține 49% din acțiunile „Daewoo-Mangalia”) circa 3.500 români au fost trimiși în Coreea, în ultimii șapte ani.