Premierul grec dă avertismentul final:

Nivelul de trai în Grecia va ajunge la zero

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul grec Lucas Papademos a declarat, sâmbătă, că standardele de viață ale națiunii se vor prăbuși în totalitate, dacă Guvernul nu va reuși să treacă măsurile de austeritate cerute pentru a putea plăti o parte din datorii, scrie BBC, în ediția electronică.Într-o scrisoare deschisă, primul ministru elen spune că Grecia este "la o suflare de punctul zero". Deși cabinetul format a probat măsurile de austeritate nepopulare, cinci miniștri au demisionat din Guvern în urma protestestelor care înăbușesc străzile deja de ani de zile.Măsurile de austeritate pe care coaliția dorește să le promoveze au fost impuse de către statele zonei Euro și de către Fondul Monetar Internațional, ca garanție a posibilității achitării datoriilor.Mai mult decât atât, UE și FMI au cerut vineri Atenei mai multă austeritate, precum și garanția fermă că reducerile de cheltuieli bugetare vor fi implementate, înainte de a debloca ajutorul de 130 de miliarde de euro, necesar pentru ca Grecia să evite intrarea în incapacitate de plată.Zona euro a decis să nu dea undă verde până miercuri unui nou ajutor financiar Greciei, punând mai multe condiții, cum ar fi ca Atena să găsească noi economii în bugetul din acest an, a anunțat Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului, relatează AFP."În pofida unor progrese importante realizate în aceste zile, nu am avut pe masă toate elementele necesare pentru a lua decizii" imediat, a declarat Juncker joi seara, la finalul unei reuniuni a acestui forum al miniștrilor de Finanțe din Uniunea Monetară, la Bruxelles.