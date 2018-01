Nigel Farage face apel la vigilență în fața opozanților Brexit-ului

Marţi, 16 Ianuarie 2018

Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi susținători ai Brexit-ului, și-a exprimat, ieri, îngrijorarea legată de posibilitatea ca votul britanicilor privind ieșirea țării lor din Uniunea Europeană să fie răsturnat de un grup puternic de susținători ai rămânerii în blocul comunitar, transmite Reuters.Într-un interviu publicat de The Observer, Farage, fost lider al Partidului pentru Independența Marii Britanii (UKIP, eurosceptic), a afirmat că un grup de susținători ai rămânerii în UE, bine organizați și beneficiind de finanțare, fac eforturi pentru ca procesul Brexit-ului să nu fie dus la bun sfârșit.„Ei au o majoritate în parlament și dacă nu ne organizăm am putea pierde victoria istorică ce a fost (referendumul privind) Brexit-ul”, a spus Nigel Farage.În urmă cu câteva zile, Nigel Farage a subliniat că nu respinge ideea organizării unui al doilea referendum privind apartenența țării sale la blocul comunitar, el explicând că tabăra favorabilă Brexit-ului ar ieși din nou câștigătoare și astfel s-ar pune capăt dezbaterii.În referendumul din iunie 2016 privind oportunitatea ieșirii din UE, 51,9% dintre britanici, ceea ce înseamnă 17,4 milioane de persoane, s-au pronunțat pentru Brexit, în timp ce 48,1% (16,1 milioane de persoane) au votat pentru rămânerea în interiorul blocului comunitar.Un sondaj de opinie realizat de ComRes și publicat, recent, de The Daily Mirror pe un eșantion de 1.049 britanici cu drept de vot arată că 51% din populația Marii Britanii consideră că nu ar trebui organizat un nou referendum privind Brexit-ul. Totuși, în cazul în care un astfel de referendum ar avea loc, 55% dintre britanici ar opta pentru rămânerea țării lor în blocul comunitar, iar 45% pentru părăsirea UE.În ultimele luni, Farage a respins constant speculațiile unor opozanți ai Brexit-ului, precum fostul premier Tony Blair, potrivit cărora în cazul unui nou referendum alegătorii britanici și-ar putea schimba opinia în legătură cu oportunitatea ieșirii țării lor din UE.