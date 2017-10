Nicuşor Constantinescu vrea să închidă Muzeul „Lucian Grigorescu“ din Medgidia

După Teatrul Fantasio, CJC pune cruce încă unei instituții de cultură

Nicușor Constantinescu vrea să închidă Muzeul „Lucian Grigorescu“ din Medgidia

Consilierii județeni vor modifica vineri, printr-o hotărâre de consiliu, organigrama Muzeului de Artă Constanța, reducând cu cinci numărul posturilor. Potrivit proiectului de hotărâre, este vorba despre renunțarea la cei cinci angajați ai Muzeului „Lucian Grigorescu” din Medgidia, secție a Muzeului de Artă Constanța și, implicit, închiderea instituției. „Deoarece Muzeul de Artă «Lucian Grigorescu» din Medgidia nu are patrimoniu, lucrările aparținând Muzeului de Artă Constanța, iar încasările acestei secții sunt de aproximativ 1.000 de lei pe an, nejustificând plata celor cinci angajați și a cheltuielilor de întreținere, propun desființarea acestui muzeu”, se menționează în expunerea de motive atașată la proiectul de hotărâre și semnată de către președintele CJC, Nicușor Constantinescu. În aceeași expunere de motive, Constantinescu face referire la o adresă înaintată de Muzeul de Artă Constanța, în luna februarie, prin care se aduceau la cunoștința autorităților județene „anumite aspecte din care rezultă starea precară și dramatică a Muzeului Lucian Grigorescu din Medgidia”. Prin respectiva adresă, care nu este însă atașată la proiect, conducerea instituției aducea la cunoștința CJC, de fapt, că își va retrage lucrările din secția de la Medgidia. Nici nu este greu de ghicit de ce conducerea Muzeului s-a văzut nevoită să procedeze astfel. De șase ani muzeul nu beneficiază de încălzire, în ciuda numeroaselor sesizări, de-a lungul anilor, nu s-a investit deloc în reabilitarea acope-rișului, motiv pentru care, în pre-zent, clădirea este serios afectată de ploi, iar lucrările nu pot fi în siguranță, lipsind sistemul de alarmă. Cât privește posibilitatea de a suporta din buget unele cheltuieli de întreținere a clădirii, nici nu încape discuție de acest lucru. Bugetul Muzeului de Artă din Constanța abia dacă acoperă salariile pentru anul în curs, iar nici în anii trecuți nu s-a putut lăuda cu fonduri prea generoase. La ce bun „Lucian Grigorescu“ la Medgidia?! Trebuie menționat că edificiul aparține consiliului județean și a fost construit în 1975. Beneficiază de o arhitectură aparte, singurul motiv pentru care a ajuns în actuala stare fiind, cel mai probabil, lipsa de interes a autorităților, în decursul acestor ani, față de domeniul cultural. Dar, dacă pentru întreținerea unui astfel de obiectiv Consiliul Județean nu a găsit bani niciodată și nici oportunități de reabilitare pe alte fonduri, Fundația „Fantasio” bene-ficiază nestingherită de banii publici, ai constănțenilor și ai med-gidienilor deopotrivă. Interesant va fi ce soartă va avea respectiva clădire din centrul municipiului Medgidia, locul unde elevii din localitate se inițiau până de curând în tainele frumosului, micii artiști expunându-și de multe ori lucrările în încăperile primitoare ale Muzeului „Lucian Grigorescu”. Nu trebuie uitat nici faptul că, în fiecare vară, Medgidia este gazda unei ample manifestări în domeniu - Tabăra de pictură „Lucian Grigorescu”, la care participă, an de an, personalități ale vieții culturale din România. Și, ca o ultimă remarcă, poate că merită amintit un amănunt „nesemnificativ”… pentru unii: Lucian Grigorescu, pictor român postimpresionist, s-a născut la 1 februarie 1894 la… MEDGIDIA!!!