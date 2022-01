Nicolae Botgros, diagnosticat a doua oară cu COVID. Dirijorul este vaccinat

Potrivit Antena3.ro de data aceasta, artistul de peste Prut spune că are o formă uşoară a bolii şi nu are simptome, spre deosebire de prima dată, când a ajuns pe patul de la Terapie intensivă, potrivit primatv.ro."Sunt vaccinat de două ori şi cred că de data asta nu îşi are locul o formă mai severă.E mai mult o răceală, îşi revine vocea, sunt bine. Mai am 2-3 zile şi ies din carantină", a declarat maestrul.