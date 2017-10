Nici la muzeu nu mai e cum a fost! Casierii, instruiţi să îi înşele pe vizitatori

Nici la muzeu nu mai e cum a fost! Casierii, instruiți să îi înșele pe vizitatori

Ştire online publicată Luni, 08 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Casierii sunt plătiți în funcție de sumele colectate la intrare, iar conducerea instituției îi descurajează să dezvăluie vizitatorilor faptul că prețul de intrare poate fi chiar și de un singur cent, a declarat un fost manager al muzeului. Este vorba despre casierii de la Metropolitan Museum of Art din New York.Potrivit bloomberg.com, Gerard Lee Jones, fost manager al instituției, a făcut această dezvăluire într-o serie de documente oficiale depuse la tribunal la sfârșitul lunii iunie, într-un proces inițiat cu scopul de a anula taxa de intrare "recomandată" de muzeu, care este în prezent de 25 de dolari pentru vizitatorii adulți, scrie Mediafax.Din 1970, orice persoană care vizitează Metropolitan Museum of Art poate "să plătească oricât dorește, dar trebuie să plătească totuși ceva", potrivit documentelor oficiale depuse la Curtea Supremă din Manhattan.În acea plângere se afirmă că renumitul muzeu newyorkez îi înșală pe vizitatori și încalcă o lege a statului New York din anul 1893 care stipulează că Muzeul Metropolitan trebuie să fie deschis, în mod gratuit, cinci zile pe săptămână, în schimbul folosirii gratuite a terenului municipalității. Metropolitan Museum of Art este cel mai mare muzeu de artă din Statele Unite și unul din primele trei mari muzee din lume, completează sursa citată.