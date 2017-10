New York-ul, în alertă maximă

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile din New York sunt în alertă maximă în condițiile în care lideri internaționali au început să sosească pentru Adunarea Generală a ONU.Potrivit Financial Times, securi-tatea în oraș a fost sporită după ce agențiile de spionaj au primit informații despre amenințări „specifice și credibile” privind un atac terorist plănuit cu ocazia împlinirii a zece ani de la atentatele din 11 septembrie. Măsurile au fost intensificate săptămâna aceasta din cauza Adunării Generale (AG) a ONU, care coincide cu Clinton Global Initiative, summitul caritabil al fostului președinte american Bill Clinton, care atrage celebrități, oameni de afaceri și directori de organizații non-profit. Poliția din New York (NYPD) a anunțat că lucrează cu Secret Service și cu Departamentul de Stat pentru a asigura protecția a 130 de șefi de stat și a coordona 220 de convoaie oficiale. Hotelurile din centru, inclusiv Waldorf-Astoria și Intercontinental-The Barclay, au sporit măsurile de securitate pentru oaspeții importanți, instalând bariere de beton pe trotuare și străzi.„Cea mai recentă amenințare nu a fost rezolvată și încă mai sunt întrebări”, a declarat Paul Browne, comisar adjunct în NYPD. „Săptămâna viitoare, securitatea va crește din nou, din cauza AG ONU, în special în apropierea sediului ONU și a hotelurilor unde vor sta șefii de stat. Dar nimic nu a indicat până acum că AG ONU este ținta unei amenințări”, a adăugat el.Printre măsurile luate în fiecare an se numără suplimentarea numărului de ofițeri pe teren, benzi de circulație speciale, convoaie consolidate și scafandri care caută explozibil în East River. Ar putea fi implementate și alte măsuri, precum puncte de control auto și verificarea mai frecventă a bagajelor pentru călătorii cu metroul.