New York-ul, devastat şi cu infrastructura răvăşită de Sandy

New York-ul, devastat și cu infrastructura răvășită de Sandy

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Orașul New York vrea să uite repede de trecerea uraganului Sandy, dar revenirea la normalitate în cea mai mare metropolă a SUA este blocată.Suspendarea metroului i-a obligat pe locuitorii din Big Apple să recurgă la mașini sau autobuze. Blocaj și pe Wall Street, unde bursa și-a redus din viteza operațiunilor bursiere din probleme de conexiune. În mijlocul acestui impas, tot mai multe voci cer ca orașul să dispună de un sistem de protecție similar altor mari urbe pentru a face față situațiilor neprevăzute, notează ziarul „El Pais”.„Vom învăța din asta”, a asigurat guvernatorul Andrew Cuomo, „suntem vulnerabili”. Cuomo admite că protejarea zonelor joase ale orașului și cele mai expuse creșterii apelor va necesita un efort financiar „masiv”.Sandy, care a făcut 22 de morți la New York, a scos în evidență problemele de conexiune ale metropolei de 15 milioane de locuitori cu suburbiile New Jersey, de cealaltă parte a râului Hudson, și Connecticut în nordul insulei Manhattan. Metroul este folosit zilnic de 5,3 milioane de persoane. Intrarea în Manhattan prin zonele de acces din East River pentru a merge la serviciu a fost un lucru foarte complicat, practic imposibil. Pe porțiunile scurte era mai rapid mersul pe jos. Traficul s-a blocat pe principalele artere în Brooklyn, Queens și Long Island. Transportul public de autobuze a devenit operabil de abia marți după amiază, după ce au fost deschise podurile, iar de dimineață stațiile erau deja supraaglomerate.Dacă mersul la serviciu a fost complicat, întoarcerea a fost o adevărată provocare. Colapsul vieții cotidiene a pus mare presiune pe administratorii transportului public care au putut deschide câteva linii de abia joi, dar cu caracter limitat. De asemenea, metroul nu va putea circula pe sub strada 34 din Manhattan, unde tunelurile sunt inundate iar scoaterea apei va dura câteva zile. Michael Bloomberg, primarul orașului, a avertizat că obiectivul este de a atinge operativitatea deplină lunea viitoare.v v vUn alt punct cheie era deschiderea lui Midtown Tunnel, închis pentru prima dată în istorie. A doua mare prioritate a orașului este soluționarea lipsei curentului electric care a afectat 800.000 de abonați din New York și suburbii și care a avut un efect de domino asupra locuințelor și a afacerilor. Nici pentru asta nu există un calendar clar.Cei care nu au rămas fără curent locuiesc în zonele neafectate de creșterea apelor sau în clădiri care au generatoare. Există imagini pline de contrast într-un Manhattan împărțit în două, cu Wall Street care va deveni complet operabilă în trei zile și clădiri rămase în întuneric în districtul financiar, unde semafoarele nu funcționează, iar traficul a fost întrerupt. Bloomberg a venit în parcul din apropierea Bursei americane pentru a marca întoarcerea la normalitate. Rămâne totuși valabilă desfășurarea maratonului New York-ului duminica aceasta, deși Central Park va rămâne închis din cauza arborilor căzuți.Problemele de transport au determinat însă anularea meciului de baschet dintre Brooklyn Netsy și Knicks.