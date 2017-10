New York-ul are un PIB de cinci ori mai mare decât România

Marţi, 19 August 2008.

În ultima vreme, cele mai multe știri din mass-media indică faptul că România înregistrează cele mai mare creșteri ale PIB-ului din Uniunea Europeană. Nu avem cel mai mare produs intern brut, doar că al nostru avansează rapid, întrucât suntem în curs de dezvoltare. Astfel de informații generează un val nefondat de optimism în rândul managerilor, căci creșterea PIB-ului nu schimbă cu nimic faptul că sunt ORAȘE care îl au mai mare decât toată țara noastră la un loc. Revista Forbes a realizat un top al orașelor celor mai dezvoltate din punct de vedere economic, bazat pe analiza PIB-ului și a potențialului de creștere, până în 2020, fluxul de capital, stabilitatea legislativă, modul de desfășurare a afacerilor și infrastructura. Astfel, orașe precum Seul și Hong Kong au devansat mari metropole ca New York și Tokyo, întrucât au un potențial uriaș de dezvoltare. Pe primul loc însă s-a clasat Londra, cu un PIB de 542 miliarde dolari în 2005 și de 708 miliarde dolari în 2020. Analiștii sunt convinși că Londra va rămâne pentru mult timp cel mai bogat oraș din Europa, întrucât rata de creștere a economiei de 3% este foarte mare, pentru o zonă a lumii atât de dezvoltată. Pe locul doi în topul Forbes se află Hong Kong, cu un PIB de 407 miliarde dolari în 2020 și o rată de creștere de 2,5%. Metropola se află aproape de mamutul economic China și are conexiuni puternice cu Occidentul. Analiștii spun că Hong Kong este cel mai bun centru de afaceri din lume. Nici New York-ul nu putea lipsi de pe podium. PIB-ul celui mai cunoscut oraș din lume este astronomic, de 1,13 trilioane dolari în 2005 și de 1,56 trilioane dolari în 2020. Rata de creștere este însă mai mică, de numai 2,2%, firesc pentru un oraș atât de avansat. Totuși, deși new-yorkezii au viață destul de scumpă, puterea lor de cumpărare este mai mare decât a locuitorilor din Paris, Londra sau Tokyo. Capitala Japoniei se clasează pe locul patru, cu un PIB de 1,6 trilioane în 2020, la o rată de creștere de 2%. În prezent, Tokyo se mulțumește cu cea mai dezvoltată economie din lume, situație care se va menține și peste 12 ani, consideră analiștii de la Forbes. Pe locul cinci se află Chicago, un oraș cu o mare greutate în relații economice internaționale, datorită unor instituții financiare de renume, cum ar fi Chicago Mercantile Exchange și Chicago Board of Trade. Topul este încheiat de Seul, Paris, Los Angeles, Shanghai și Toronto. Așadar, managerii constănțeni care vor să își mute afacerile în străinătate au de unde alege. De reținut este faptul că orașele dinspre est au o creștere de două ori mai mare decât a celor din vest. Printre ele se numără Shanghai, Beijing, Jakarta sau Mumbai. De asemenea, orașele cu o populație mare au rate semnificative de creștere economică, de peste 4% (Sao Paolo, Mexico City, Los Angeles). În încheiere, trebuie să reamintim faptul că PIB-ul României pe 2008 este estimat la 475 miliarde LEI, urmând să ajungă la 550 miliarde lei în 2009.