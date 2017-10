Netrataţi, hemoroizii pot provoca fisuri anale

Netratați, hemoroizii pot provoca fisuri anale

Hemoroizii – o afecțiune foarte răspândită, care afectează în aceeași măsură femeile și bărbații. „Boala are o conotație genetică, făcând parte din clasa varicelor, a herniilor, a piciorului plat”, precizează dr. Dumitru Dumitrescu, medic primar chirurg. Este vorba de un deficit de țesut conjunctiv care afectează peretele vascular. În afară de predispoziția genetică de a avea, la un moment dat al vieții, hemoroizi, afecțiunea este determinată de mulți alți factori: de sarcină, de obezitate, de tumori abdominale, de tumori la nivelul intestinului gros, unde apar hemoroizii simptomatici, care cresc presiunea abdominală. Nu în ultimul rând, modul de viață este responsabil de apariția hemoroizilor. Astfel, spune specialistul, pe primul loc s-ar situa statul prelungit pe scaun. Este cazul secretarelor, IT-iștilor. La fel de afectate sunt și persoanele care depun eforturi foarte mari. În astfel de cazuri, este contraindicată sala de forță. Alimentația are un rol covârșitor în apariția hemoroizilor. Sindromul constipației cronice neglijat și netratat la timp favorizează apariția hemoroizilor. O alimentație bogată în fibre și celuloză, compusă din fructe și legume, igiena locală riguroasă, scaunul zilnic, mișcările în aer liber, practicarea unor sporturi cum ar fi înotul, tenisul au un rol hotărâtor în combaterea hemoroizilor. Nu luați tratamente după ureche Tratamentul cuprinde două aspecte. Pe de o parte este vorba de cel profilactic, de abordarea unui stil de viață sănătos. În al doilea rând este vorba de un tratament curativ, medical. Pe lângă o igienă riguroasă, se pot aplica local unguente. „Vreau să specific aici faptul că pacientul nu trebuie să folosească tratamente luate din farmacie, cum ar fi unguentele locale sau supozitoarele. Acestea trebuie prescrise numai de un specialist”, ne-a spus Dumitru Dumitrescu. De regulă, pacienții se prezintă foarte târziu la medic. În cazul în care hemoroizii nu sunt tratați la timp, apare flebita hemoroidală. În aceste cazuri, durerea este intensă pe fondul unei inflamații locale. Nu de puține ori, pacienții acuză sângerări în zona anusului. Poate fi vorba, în acest caz, de fisuri anale. Rezecția pachetelor hemoroidale este o intervenție chirurgicală clasică. În orașul Constanța, clinica Proctoline are o altă soluție pentru îndepărtarea hemoroizilor: ligatura sau bandarea, prin care hemoroizii sunt eliminați fără a fi nevoie de o intervenție chirurgicală. Pacientul se prezintă regulat la medic pentru proceduri, fără să fie nevoit să se interneze într-o unitate medicală.