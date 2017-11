Netflix încetează colaborarea cu Kevin Spacey. Actorul a fost suspendat din serialul "House of Cards"

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Netflix a anuntat ca inceteaza colaborarea cu Kevin Spacey, in urma acuzatiilor de hartuire si agresiune sexuala lansate impotriva lui. Actorul a fost suspendat din serialul "House of Cards", potrivit companiei producatoare a show-ului, Media Rights Capital, relateaza News.ro, citand CNN.Compania Netflix a transmis ca nu va continua sa difuzeze show-ul daca Spacey va continua sa fie implicat in proiect."Netflix nu se va mai implica in nicio productie viitoare a ᅡHouse of Cardsᅡ care il include pe Kevin Spacey. Vom continua sa lucram cu Media Rights Capital in aceasta perioada pentru a ne evalua drumul in ceea ce priveste acest show", a spus un purtator de cuvant al Netflix.Media Rights Capital (MRC), compania care produce serialul ¬House of Cards¬, a anuntat, de asemenea, suspendarea lui Kevin Spacey din proiect. Spacey a interpretat rolul principal in acest serial si a fost producatorul executiv al serialului.¬In timp ce continuam ancheta in legatura cu acuzatiile grave aduse in privinta comportamentului lui Kevin Spacey pe platourile de filmare pentru ᅡHouse of Cardsᅡ, acesta a fost suspendat¬, a transmis MRC.Netflix a decis sa nu continue cu lansarea filmului ¬Gore¬, produs de Spacey si in care actorul urma sa interpreteze rolul principal. Filmul se afla in postproductie.Decizia a fost anuntata la o zi dupa ce cativa actuali si fosti membri ai echipei de productie a serialului ¬House of Cards¬ au lansat acuzatii de hartuire sexuala impotriva lui Kevin Spacey, intr-un raport publicat de CNN. Unul dintre acestia l-a acuzat pe Spacey de agresiune sexuala.Actorul Anthony Rapp, cunoscut din serialul ¬Star Trek: Discovery¬, a publicat duminica un mesaj pe retelele de socializare in care dezvaluia ca actorul Kevin Spacey l-a hartuit sexual la o petrecere care a avut loc in 1986, cand el avea varsta de 14 ani. In aceeasi zi, Spacey a raspuns cu un mesaj de scuze si a anuntat ca de mai multi ani a ales sa traiasca viata ca un barbat homosexual. El a precizat ca nu isi aminteste incidentul.Actorul mexican Roberto Cavazos si regizorul american Tony Montana il acuza pe Kevin Spacey de hartuire sexuala. La fel si alti doi barbati. Ei sustin ca actorul i-a atins fara consimtirea lor si ca a avut un comportament nepotrivit.In ziua urmatoare, compania Netflix (NFLX.O) a transmis ca este ¬foarte alarmata¬ in urma acuzatiilor aduse lui Spacey si ca sezonul al saselea al serialului ¬House of Cards¬, in care el joaca rolul principal, va fi si ultimul. Productia celui de-al saselea sezon a fost oprita ¬pana la noi ordine¬.International TV Academy a anuntat apoi ca ii retrage actorului Kevin Spacey premiul onorific International Emmy Founders, pe care el urma sa il primeasca la gala din 22 noiembrie.Reprezentantii teatrului Old Vic din Londra, unde Kevin Spacey a lucrat timp de 11 ani, au transmis ca au fost ¬consternati¬ de acuzatii. Institutia veche de 200 de ani i-a indemnat pe toti cei care au legatura cu Old Vic sa faca dezvaluiri, garantand confidentialitatea.Mai multe acuzatii de hartuire au venit apoi la adresa lui Kevin Spacey, care a anuntat ca vrea sa urmeze un tratament.Compania care il reprezenta pe Kevin Spacey, CAA, a incetat colaborarea cu el.Scotland Yard a inceput o investigatie in legatura cu acuzatiile de hartuire sexuala aduse lui Kevin Spacey de un tanar britanic aspirant la actorie, in urma cu 10 ani. Barbatul, care nu a fost identificat, a declarat autoritatilor saptamana aceasta ca s-a apropiat de Spacey in 2008 cerandu-i sa-l ajute in cariera, potrivit cotidianului The Sun. Actorul, dublu castigator al premiului Oscar, l-a invitat pe tanar, care avea 23 de ani pe atunci, in locuinta sa din sudul Londrei. Spacey era atunci director la teatrul Old Vic, un post pe care l-a ocupat intre 2004 si 2015.Kevin Spacey, nascut pe 26 iulie 1959, este un cunoscut actor american de teatru, televiziune si cinema. Considerat unul dintre cei mai talentati actori ai generatiei sale, starul hollywoodian castigat doua premii Oscar, pentru rolurile interpretate in filmele ¬Suspecti de serviciu/ The Usual Suspects¬ (1995) si ¬American Beauty¬ (1999). A jucat in filme precum ¬Se7en¬, ¬LA Confidential¬, K-Pax¬ si ¬The Men Who Stare at Goats¬. Din 2013, joaca rolul principal in serialul ¬House of Cards¬.