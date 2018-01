"Nerespectarea obiectivului de finanţare slăbeşte NATO"

Avertisment american pentru Germania:

"Nerespectarea obiectivului de finanțare slăbește NATO"

Ştire online publicată Miercuri, 31 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Viitorul guvern al Germaniei trebuie să respecte angajamentul de a crește cheltuielile pentru apărare până la 2% din PIB, a declarat, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters. În timpul unei vizite a contingentului american din garnizoana de lângă Frankfurt, el a insistat în fața presei că nerespectarea acestui obiectiv asumat pentru 2017 de Germania și de alte state membre ale NATO ar slăbi alianța.Esper a apreciat că Germania are un rol deosebit de important în NATO, dată fiind forța sa economică în Europa.Creștin-democrații conduși de cancelarul Angela Merkel și social-democrații încă negociază refacerea marii coaliții care a guvernat Germania din 2013 și formarea unui nou cabinet de miniștri. Deși cadrul convenit până acum nu menționează explicit finanțarea NATO, oficialul american a afirmat că are încredere în respectarea promisiunii de alocare bugetară.Federația Industriilor Germane (BDI) a estimat, luna aceasta, că Berlinul a cheltuit în 2017 pentru apărare doar 1,13% din produsul intern brut, sub previziunile alianței nord-atlantice, care se ridicau la 1,22%, în contextul creșterii economice mai mari decât se aștepta. Matthias Wachter, expert al BDI, a arătat că procentul ar putea să mai scadă în anii următori, dacă expansiunea economică va depăși creșterile planificate ale cheltuielilor militare.