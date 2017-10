Nelson Mandela, omagiat la tragerea la sorţi pentru CM-2014

Nelson Mandela, omagiat la tragerea la sorți pentru CM-2014

Ştire online publicată Vineri, 06 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte sud-african Nelson Mandela va fi omagiat, astăzi, în cadrul ceremoniei de la Costa Do Sauipe, unde va avea loc tragerea la sorți pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, transmite Mediafax.ro."Când a ținut în mâini trofeul Cupei Mondiale a fost foarte fericit. Un vis a devenit realitate atunci când am atribuit organizarea CM Africii de Sud. Eu am multe amintiri, l-am văzut prima oară când a ieșit din închisoare, iar ultima oară, ca și voi, când a fost la finala Cupei Mondiale din 2010. De atunci nu a mai revenit în viața publică", a declarat președintele FIFA, Joseph Blatter.Nelson Mandela, un erou al luptei împotriva apartheidului și primul președinte de culoare al Africii de Sud, a murit joi la vârsta de 95 de ani.Tragerea la sorți pentru grupele CM-2014 are loc astăzi, începând cu ora 18.00, la Costa Do Sauipe.