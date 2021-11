Neînţelegerile dintre Germania şi Rusia scumpesc gazele în Europa

Agenţia Federală a Reţelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anunţat suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, compania controlată de Gazprom, care deține conducta, deoarece este înregistrată în Elveția şi nu în Germania. Decizia regulatorului german ar putea amâna punerea în funcțiune a conductei cu mai multe luni și chiar după ce va primi aprobarea autorităților germane, va avea nevoie și de cea a Comisiei Europene. Prețurile gazelor erau deja ridicate înainte de această nouă piedică în calea proiectului. Iarna friguroasă de anul trecut a pus presiuni suplimentare asupra rezervelor, astfel că nivelul gazului stocat în depozite este mult mai mic decât în mod normal. Controversatul gazoduct între Rusia şi Germania, care trece pe sub Marea Baltică, a fost finalizat la începutul acestui an, nu poate fi dat în funcţiune fără aprobarea autorităţilor germane. Autoritatea de reglementare germană a declarat că nu poate continua cu certificarea conductei deoarece Nord Stream 2 AG, compania controlată de Gazprom, care deține conducta, este înregistrată în Elveția. „În urma unei examinări amănunţite a documentaţiei, Bundesnetzagentur a concluzionat că nu este posibilă certificarea operatorului gazoductului Nord Stream 2 decât dacă această societate este organizată sub o formă juridică în conformitate cu legislaţia germane”, a explicat BNetzA într-un comunicat.În lipsa acestei aprobări, gazoductul care transportă gaze naturale ruseşti direct în Europa Occidentală prin Germania, fără a mai trece prin Ucraina, nu poate începe să funcţioneze, de teama sancţiunilor. Şeful companiei de energie a Ucrainei, Naftogaz, Iuri Vitrenko, a salutat decizia agenţiei de reglementare germane. Reuters aminteşte că Ucraina a avut succes în demersul său de a deveni parte a procesului de consultare în vederea certificării gazoductului. „Acesta este un punct de vedere important, care sugerează că agenţia germană ne împărtăşeşte opinia că certificarea nu poate fi aplicată gazoductului exclusiv în Germania, ci trebuie aplicată în ansamblu, pentru întreaga conductă, de pe teritoriul Federaţiei Ruse şi până pe teritoriul Germaniei”, a declarat şeful companiei ucrainiene. Programat iniţial să fie dat în exploatare în 2019, gazoductul Nord Stream 2 a suferit numeroase întârzieri după ce SUA au ameninţat că vor penaliza companiile care se vor implica în construcţia acestei conducte. Situaţia s-a schimbat după ce președintele american Joe Biden a decis să elimine unele sancţiuni, în luna mai a acestui an când a fost convenit un acord cu Germania, care a avertizat că va reacţiona dacă Rusia va încerca să folosească energia drept o armă împotriva Ucrainei, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.