Negocierea Brexit-ului: prea puţine progrese

Negocierea Brexit-ului: prea puține progrese

Progresele realizate în negocierile pentru Brexit nu sunt suficiente pentru a discuta despre relația viitoare dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, consideră parlamentarii europeni.Prioritățile rămân drepturile cetățenilor, obligațiile financiare ale Marii Britanii și granița Irlanda - Irlanda de Nord.Deputații susțin că nu au fost realizate suficiente progrese privind obiectivele prioritare ale UE - o condiție obligatorie pentru a negocia perioade de tranziție sau relații viitoare UE-Marea Britanie.Șefii de guvern din UE27 ar trebui să amâne evaluarea lor privind Brexitul programată pentru 20 octombrie întrucât nu există „progrese suficiente” privind trei obiective cheie, dacă cea de a cincea rundă de negocieri privind ieșirea Marii Britanii din UE nu va aduce schimbări majore, se arată într-o rezoluție aprobată marți, 3 octpmbrie 2017, cu 557 voturi la 92 și 29 abțineri.Deși Parlamentul salută clarificările venite din partea premierului May în recentul discurs de la Florența, deputații așteaptă ca guvernul britanic să facă fără întârziere propuneri specifice privind:- asigurarea drepturilor pe care le au cei 4,5 milioane de cetățeni UE și britanici;- onorarea tuturor obligațiilor financiare ale Marii Britanii către UE;- rezolvarea chestiunii frontierei din Republica Irlanda și Irlanda de Nord, conform Acordului Good Friday.O altă condiție pentru încheierea primei faze de negocieri este garantarea faptului că legislația UE va fi respectată până la retragerea oficială a Marii Britanii din UE.Iată câteva declarații:Președintele PE Antonio Tajani: „Discursul doamnei May de la Florența a demonstrat că este deschisă la dialog și înțelege mizele. Aș vrea să văd această bunăvoință transformată în planuri concrete necesare pentru a avansa cu adevărat negocierile cu Uniunea Europeană. Votul privind rezoluția de astăzi a confirmat unitatea Parlamentului în sprijinul negociatorului său șef Michel Barnier. Dezbaterea a arătat și o dorință clară pentru un angajament constructiv cu Marea Britanie, dar și o îngrijorare considerabilă privind întârzierile înregistrate până acum. Sper ca următoarele luni să permită realizarea unor progrese suficiente în îndeplinirea precondițiilor necesare începerii discuțiilor despre relația viitoare pe care o vom avea cu Marea Britanie.”Guy Verhofstadt, coordonatorul PE pentru Brexit: „Nu au fost făcute progrese suficiente. Mai ales în ceea ce privește drepturile cetățenilor, suntem foarte îngrijorați. Propunerea din partea noastră pentru a rezolva această situație este simplă. Lăsați cetățenii UE să își păstreze drepturile pe care le au acum în Marea Britanie și vom face la fel pentru cetățenii britanici care trăiesc pe continent. Mă întreb oare de ce mai discutăm acest lucru? Am putea și ar trebui să rezolvăm acest lucru foarte repede.”Propunerea de rezoluție, elaborată de Grupul de coordonare pentru Brexit din PE, a fost dezbătută marți, 3 octombrie, cu președintele Comisiei Jean-Claude Juncker și cu negociatorul șef Michel Barnier.