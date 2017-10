Ieri, la Mioveni, Dacia - FC Farul 2-3 (1-2)

Nebunie de meci!

Partidă interzisă cardiacilor, ieri, la Mioveni. Farul a câștigat cu 3-2, făcând încă un pas mare spre evitarea retrogradării, dar ce desfășurare a avut meciul! Gazdele au deschis scorul în minutul 3, „rechinii“ revenind pentru 2-1 la pauză. În partea secundă, gazdele egalează, iar Farul rămâne în 10, dar reușește să treacă din nou în avantaj, 3-2, scor pe care-l apără până la final, deși, în prelungiri, Voiculeț este eliminat și el. Robert Neagoe a deschis scorul în minutul 3, după deposedarea, pătrunderea și pasa lui Cristi Bratu. Având microbul „autobazei“ în sânge, gazdele se retrag, deși abia începuse meciul, iar Farul trece la timonă, Gerlem (min. 10) anticipând golul egalizator (min. 15), la originea căruia s-a aflat tot el: pasă în fața porții, iar Nae trimite în plasă, cu o finalizare de maestru, din poziție dificilă. Nae are apoi o ocazie (min. 19), pentru ca Gosic (min. 25) să înscrie, din pasa aceluiași năvalnic brazilian, primul său gol în Liga 1, ducând scorul la 1-2. Farul e clar la conducere, combină cu ușurință pe atac, iar Gerlem creează panică (în minutul 33, ajunge singur cu Stanca, dar ratează) și face „victime“ pe partea stângă, Andrei Neagoe fiind schimbat încă din minutul 35. „Rechinii“ reușesc să dejoace toate încercările ofensive ale Daciei, care se mai arată periculoasă (șut Ionuț Savu, respinge Curcă) abia în prelungirile primei reprize. După pauză, Gerlem are ocazia să omoare meciul (min. 47), dar scărița sa se scurge pe lângă poarta goală, după care meciul o ia razna. Întâi, egalează gazdele (în loc de 1-3 se face 2-2), prin Bratu (min. 59), după două mari erori ale defensivei „rechinilor”, iar Farul rămâne în 10, după eliminarea lui Pătrașcu (min. 60). Constănțenii sunt în pericol, Dacia prinde tupeu, dar, din nou, lovitură de teatru, Gerlem desăvârșindu-și opera: după două pase decisive, urmează și golul (min. 65, cap la centrarea lui Maxim). Farul e din nou la conducere, 2-3, punctând în inferioritate! Mai sunt 25 de minute de joc, iar „rechinii” nu au decât soluția bari-cadării în propria jumătate, ceea ce și fac, cu succes, Dacia nereușind să schimbe scorul, deși mai aruncă un atacant în luptă, Chihaia. În prelungiri, meciul capătă accente dramatice pentru Farul, care mai primește un cartonaș roșu (Voiculeț), dar rezistă, iar victoria (mare) e a ei! Dacia (antrenor, Sorin Cârțu): Stanca - Ghindeanu (min. 76, O. Chihaia), Daouda, Ir. Voicu, I. Baicu - A. Neagoe (min. 35, S. Pol), Frăsineanu (cpt.), Olteanu (min. 56, Murgan), R. Neagoe - Cr. Bratu, I. Savu FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Voiculeț, Ben Teekloh, M. Nae (min. 88, Fatai), Pătrașcu, Gerlem (min. 80, Păcuraru) - Gosic (min. 46, Chico) Cartonașe galbene: Daouda (min. 22), R. Neagoe (min. 34), Cr. Bratu (min. 90+2) / Voiculeț (min. 59); cartonașe roșii: Pătrașcu (min. 60), Voiculeț (min. 90+2) „Gerlem a câștigat partida“ Ion Marin l-a declarat pe Gerlem omul decisiv al Farului. „Prin ce a făcut, trebuie să spunem că a câștigat meciul. A avut poftă deosebită de joc, neputând fi neutralizat. Dacă va rămâne serios și va munci mai mult, va ajunge un mare jucător“, a spus „Săpăligă“. „Aproape salvați” Antrenorul Farului a declarat că „rechinii“ au fost mai buni ieri, deși au trecut prin mari emoții pe final. „Băieții au răspuns provocărilor și așa au apărut cele două cartonașe roșii, acordate corect. E greu să joci în 9, dar am dat dovadă de maturitate, am reușit să ne organizăm foarte bine și am evitat primirea golului. Suntem aproape salvați de la retrogradare”, a punctat Ion Marin, care crede că Mioveni și UTA nu mai au șanse de scăpare. „Săpăligă“ a remarcat și greșelile elevilor săi de la golurile Daciei, „erori nepermise atunci când îți propui să obții victoria și să îngropi adversarul”. În acest meci, de la Farul a debutat în Liga 1 tânărul nigerian de 18 ani Kehinde Fatai.